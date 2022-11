Silence començarà a fabricar cotxes a la Zona Franca a principis del 2023

La companyia catalana Silence ja té prevista una data per començar la fabricació de cotxes elèctrics a la seva planta de la Zona Franca. El fundador i director general de l’empresa, Carlos Sotelo, ha assegurat que a principis del 2023 ja es posarà en marxa la producció d’un nou vehicle: “Ja estem treballant amb les instal·lacions i crec que el mes que ve començarem a fer proves amb el muntatge de cotxes perquè a principis de l’any que ve puguem treure ja cotxes de la cadena de producció de Silence a la Zona Franca“, ha explicat. Així doncs, la companyia es desmarca dels temps que ha marcat la mesa de reindustrialització de Nissan, que encara no ha finalitzat el concurs d’adjudicació de l’operador logístic que gestionarà les instal·lacions que ha deixat el fabricant japonès.

Silence comença a treballar mentre el hub de descarbonització liderat per QEV segueix esperant la finalització dels tràmits del concurs públic que li adjudicarien l’espai. En primera instància, la companyia catalana només va decidir llogar una part de les instal·lacions que deixava enrere Nissan, però sense el compromís de seguir els terminis del hub. Semblava, però, que els projectes anirien de la mà. Finalment, Sotelo ha acabat assegurant que l’inici de la producció del nou cotxe de Silence començarà a principis del 2023, mentre que el hub encara no ha fixat una data per començar a treballar.

L’objectiu de Silence és utilitzar les seves noves instal·lacions a Barcelona per fabricar a gran escala un petit vehicle elèctric amb bateries. Avui dia la marca ja fabrica motocicletes recarregables a la seva planta de Sant Boi de Llobregat. Tal com ha recordat, al juliol van començar a treballar als 60.000 metres quadrats que tenen a la Zona Franca i ara, sembla que aquestes seran les instal·lacions amb més producció industrial que tindrà la companyia.

Els terminis per concloure el projecte

L’odissea de l’adjudicació d’aquests terrenys continua sense resoldre’s. La mesa de reindustrialització de Nissan ja va triar el seu candidat per operar a les instal·lacions, però el hub -amb el suport de l’australiana Goodman- encara no pot començar la producció. Queden per determinar els pressupostos i les iniciatives que tindrà aquest conglomerat d’empreses tecnològiques que pretenen reindustrialitzar les instal·lacions d’una manera més sostenible. Així doncs, fonts properes a la mesa ja afirmaven en declaracions a aquests diaris que “no hi havia data concreta per començar la producció”, però que seria durant el 2023.

S’ha de tenir en consideració, però, que aquesta iniciativa va rebre una injecció de diners dels fons europeus destinats al PERTE del Vehicle Elèctric. En total, doncs, la iniciativa compte amb 107,8 milions d’euros per dur a terme el projecte. Europa també està començant a pressionar per tenir els objectius assolits en els períodes que es van marcar, una situació que podria suposar un problema per al hub de descarbonització, ja que cal veure si finalment podran aconseguir produir a temps després dels endarreriments que hi ha hagut en els últims mesos.