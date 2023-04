El sector carni esclata contra el govern espanyol per l’IVA dels aliments

L’associació empresarial càrnia Anafric ha tornat a sol·licitar al govern espanyol una demostració de “sentit comú” perquè rebaixi l’IVA als productes carnis. En un context d’inflació constant, l’associació assegura que els aliments que provenen dels animals també han de ser considerats de primera necessitat i com a tal se’ls ha de treure l’IVA. De fet, l’estat espanyol de moment es nega a aplicar una mesura que altres països ja han fet efectiva, com és el cas de Portugal, on el govern del país acaba d’anunciar una rebaixa de l’IVA de la carn, segons ha informat l’associació en un comunicat.

En concret, l’organització ha fet aquesta petició a través d’un comunicat que ha estat remès als mitjans aquest dijous. Precisament la decisió del govern portuguès, liderada pel seu primer ministre, el socialista António Costa, ha estat el detonant d’aquesta nova resposta de l’Anafirc. En concret, la mesura portuguesa consisteix a eliminar per complet l’IVA a aliments bàsics. Es tracta d’una mesura denominada IVA Zero, com destaca el govern portuguès en la seva pàgina web, que elimina l’IVA, entre altres aliments, a productes carnis com el porc, el pollastre, el gall dindi, la carn de boví i al peix, com el bacallà, la sardina, el lluç o el verat.

Els empresaris carnis continuen la lluita

“Aquesta petició l’hem sol·licitat des del 2022 i ara resulta que Portugal s’ha avançat i ens dona la raó”, han lamentat els empresaris. I és que en el moment que la inflació començava a despuntar, el govern espanyol va treure l’IVA dels aliments bàsics. Aquesta mesura volia pal·liar els efectes de les pujades de preus, però no incloïa la carn, el que va fer esclatar els empresaris del sector, que continuen reclamant que se’ls tracti com un producte de primera necessitat. “Esperem que el govern espanyol segueixi l’exemple de Portugal. No estem demanant l’impossible. Sol·licitem una rebaixa al 4%, no eliminar per complet l’IVA com s’ha fet al país veí”, ha assegurat el president d’Anafric, José Friguls.