Un paracaigudista crític en xocar amb cables elèctrics al Bages

Un paracaigudista es troba en estat crític després d’haver xocat contra uns cables de l’electricitat a Sant Fruitós de Bages, al Bages. L’accident s’ha produït aquest divendres a la tarda i l’home va ser traslladat d’urgència a l’Hospital Vall d’Hebron, on continua ingressat aquest dissabte a la unitat de cremats. Arran d’aquest succés, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat fins al lloc dels fets tres unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat, segons ha informat el cos d’emergències en una piulada a Twitter.

Segons ha avançat Regió7, l’incident va tenir lloc a tocar de la carretera C-16. L’home es va enlairar des del centre de paracaigudisme Saltamos Village, a prop de l’aeròdrom Barcelona-Bages. El telèfon d’emergències 112 va rebre l’avís de l’accident pocs minuts abans de les tres de la tarda. L’home va ser traslladat a l’hospital amb importants cremades a causa de l’impacte contra el cablejat elèctric.

El SEM ha activat tres unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat que s’han desplaçat fins al lloc de l’accident | Europa Press

El succés va provocar un tall en el subministrament elèctric que es va allargar dues hores i va deixar sense llum gran part del veïnat del municipi del Bages. També es va haver de tallar un dels carrils de la C-16 per poder dur a terme les tasques de rescat del paracaigudista.

Apunyalament a Calafell per 20 euros

Una discussió per un deute de 20 euros ha acabat amb un apunyalament a Calafell, al Baix Penedés, aquest divendres a la tarda. Un conductor ha parat en un control rutinari i ha avisat que portava el seu nebot a l’hospital perquè havia rebut dues punyalades a l’esquena, que no han resultat ser de gravetat i no es tem per la vida del jove. Els Mossos d’Esquadra han pogut detenir l’agressor, que està imputat amb un delicte de temptativa d’homicidi.