Pànic a les xarxes: detingut per assetjar a 25 joves d’entre 13 i 22 anys

La Policia Nacional ha detingut un home per assetjar sexualment fins a 25 joves d’entre 13 i 22 anys a través de les xarxes socials. L’agressor és de Sevilla i hi ha víctimes de 16 províncies, entre les quals Barcelona. L’home es feia passar per un empresari d’èxit en una coneguda xarxa social i enganyava a les víctimes oferint-los ofertes de feina falses. Un cop havien picat els demanava un centenar de fotos sexuals cada tres dies amb amenaces. La investigació es va iniciar el desembre del 2020 arran d’una denúncia d’una menor de 14 anys a Valladolid.

Després de la denúncia original a Valladolid i de mesos d’investigació, es va aconseguir identificar i localitzar el presumpte assetjador en una localitat de la província de Sevilla, segons ha explicat en un comunicat aquest dissabte l’ACN. Precisament allà és on va ser arrestat pels delictes de corrupció de menors, producció de material pornogràfic infantil i amenaces. La policia va requisar-li dos telèfons mòbils i l’anàlisi forense dels dispositius es va allargar prop d’un any per culpa de la dificultat de recuperar informació d’un dels terminals, que es trobava inutilitzat. L’anàlisi va permetre comprovar que l’arrestat buscava víctimes molt joves –d’entre 13 i 22 anys- sense importar-li si es tractava de menors d’edat.

Tres membres del Cos Nacional de Policia (CNP) en una actuació /EP

Una oferta de feina trampa

Per contactar amb les víctimes utilitzava dades fictícies i es presentava com un jove empresari, enganyant les joves amb una oferta de feina com a hostesses o acompanyats d’esdeveniments. A canvi: un sou d’uns 5.000 euros al mes, a banda de ‘capricis’ com telèfons mòbils d’alta gamma i complements de moda. Un cop seduïdes les víctimes, demanava arxius de contingut sexual, amb pressions i coaccions de diversa índole per superar les reticències o les negatives. S’han identificat un total de 25 víctimes, de 13 a 22 anys, residents a Madrid, Barcelona, Sevilla, València, la Corunya, Tenerife, Las Palmas, Mallorca, Càceres, Toledo, Pontevedra, Badajoz, Còrdova, Jaén, Burgos i Zamora. 15 són menors d’edat i la resta tenen entre 18 i 22 anys.