Mor un motorista en un xoc amb un cotxe a la C-32

Un motorista ha mort aquest diumenge a la matinada en un xoc amb un cotxe a la C-32 a Sant Pere de Ribes (Garraf), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L’avís del sinistre s’ha rebut prop de dos quarts de dues de la matinada al quilòmetre 25,5 de la C-32, en sentit Tarragona. Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió per encalç entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència del xoc, ha mort el motorista, de 44 anys i veí de Tarragona. Els dos ocupants del turisme han resultat il·lesos. Amb aquesta nova víctima, ja són 9 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Arran de la incidència s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Un ferit a les carreteres lleidatanes

Aquest mateix dissabte es va produir un altre accident a les carreteres. En aquest cas un home de 81 anys i veí de la demarcació de Lleida va resultar ferit de gravetat després d’accidentar-se amb el cotxe que conduïa al punt quilomètric 31,5 de l’N-230 en direcció nord, al terme municipal de Castellonroi, a la comarca de la Llitera. Segons ha informat la Guàrdia Civil, el sinistre es va produir al voltant de dos quarts de deu de la nit quan l’home va sortir de la via pel marge dret. El conductor i únic ocupant del vehicle va resultar ferit de gravetat i va ser evacuat pels serveis sanitaris a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Al lloc dels fets s’hi van desplaçar agents de la Guàrdia Civil de Fraga, serveis sanitaris i de manteniment de carreteres.

Aquesta no és les úniques víctimes d’aquesta setmana a les carreteres catalanes. El passat dimecres el conductor d’un cotxe va perdre la vida després de xocar frontalment amb un camió a l’L-310, a Tàrrega. La conductora del camió ha resultat il·lesa. L’avís de l’accident es va rebre sobre el quilòmetre 7 de la via en direcció Guissona (Segarra). La víctima era un veí de Guissona de 27 anys. Segons les primeres investigacions, el conductor del cotxe hauria envaït el carril contrari i hauria xocat amb el camió que circulava en l’altra direcció.

El mateix dimecres, un altre home també va perdre la vida a les carreteres catalanes després de ser atropellat per un turisme al punt quilomètric 3 de la carretera GI-510, a Llers (Alt Empordà). Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís de l’accident als vols de la una del migdia i encara se n’estan investigant les causes. Arran de l’incident, es van haver d’activar fins a cinc patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La víctima era un home de 49 anys i veí de Girona.