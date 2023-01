Jutgen dos acusats d’abusar sexualment en grup d’una noia de 15 anys

L’Audiència de Girona ha començat aquest dimarts el judici contra dos acusats d’haver abusat sexualment en grup d’una menor de només 15 anys. S’enfronten a penes de fins a 12 anys, ja que fiscalia i acusació particular sostenen que van mantenir relacions sexuals diverses vegades a Camprodon i Barcelona tot i que la víctima no tenia edat legal per donar consentiment. El 5 de gener del 2021, de fet, van fer un trio en un bar de Ripoll quan a la menor encara li faltaven dos anys per poder donar el seu consentiment a les relacions. Segons la versió dels acusats, mai van saber l’edat que tenia la víctima i fins i tot apunten que ella els va “enganyar” perquè els deia que era major d’edat. És per això que les defenses demanen l’absolució.

Tant la fiscal com l’advocada de la Generalitat, que fa d’acusació particular, argumenten que l’acusat que s’enfronta a 12 anys de presó va començar aquestes relacions amb la víctima a finals del 2019, quan ella tenia 14 anys i ell 39. “Aquestes relacions sexuals es van produir almenys en quatre ocasions fins al dia 5 de gener del 2021”, recullen les acusacions, que apunten també que la víctima i el segon acusat van anar junts a Barcelona i van reservar-hi un hotel. “El processat va demanar una habitació, sol·licitant un llit de matrimoni, i va passar la nit amb la menor, mantenint relacions sexuals que la menor va acceptar”. En aquest cas la noia tenia 15 anys i l’acusat 38.

La sala de vistes de l’Audiència de Girona, en una imatge d’arxiu | ACN

L’edat és la clau

Segons les acusacions l’última relació sexual que van mantenir acusats i víctima va ser el 5 de gener del 2021, quan es van trobar a un bar de Ripoll que estava tancat al públic i van mantenir relacions sexuals “amb la menor, amb el seu consentiment, de manera conjunta”. Per tant, la clau del judici està en l’edat, perquè les acusacions argumenten que tenien “ple coneixement” que la víctima no tenia 16 anys, l’edat mínima per consentir mentre que les defenses demanen l’absolució amb l’argument que cap dels dos sabia l’edat real de la noia.

El judici ha començat aquest dimarts a la secció quarta de l’Audiència de Girona, on la víctima ha declarat a porta tancada i sense confrontació visual amb els acusats. També han anat a declarar vuit testimonis de l’entorn de la menor i dels acusats, que han assegurat que els processats no sabien l’edat de la noia o ella “mentia” i els assegurava que era major d’edat. “Deia que tenia 19 anys”, ha dit un testimoni. L’informe de la fiscal al respecte sosté que els testimonis han volgut “protegir i exculpar” els processats i que no han mantingut el que havien declarat prèviament al jutjat d’instrucció.

Pel que fa als acusats, la seva versió és que la víctima solia anar amb gent “molt més gran que ella”, entrava a locals on no hi podien accedir menors de 16 i tenia un comportament “de persona adulta”. De fet, han assegurat que portava “la veu cantant” a l’hora de mantenir relacions sexuals. La fiscal Lorena Cabezas manté l’acusació perquè creu que malgrat que hagués intentat ocultar la seva edat hi havia situacions que haurien d’haver “encès les alarmes” dels acusats, com ara que els Mossos d’Esquadra l’havien anat a buscar a casa un d’ells en dues ocasions perquè s’havia escapat de casa. Per això els acusa d’un delicte continuat d’abús sexual amb penetració a menor de 16 anys amb l’agreujant d’actuació conjunta de dues o més persones.