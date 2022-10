Incident a una base militar per la presència d’una gallina amb una càmera

Una gallina, una càmera, maniobres militars, Mossos d’Esquadra, un biòleg i un estudi científic. Sembla un acudit però en realitat és el que va passar aquest dijous a la base militar de Sant Climent Sescebes, a l’Alt Empordà. Els militars van aturar les maniobres per la presència d’una gallina amb una càmera i sensors dintre de la zona de maniobres. L’au estava lligada enmig del camp i va obligar els militars a trucar els Mossos, que quan s’hi van apropar van veure que a la part de la càmera hi havia una etiqueta de la Universitat de Girona. Es van posar en contacte amb aquesta universitat i fins al lloc dels fets es va desplaçar un biòleg que va explicar que la gallina participava a un estudi autoritzat, tot i que estava a la zona prohibida perquè no sabia que ho era.

Un cop es va descobrir el motiu de la presència de la gallina se li va tornar al biòleg, que va marxar després d’esclarir aquesta història de tints inversemblants a la base militar Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes. Els Mossos que van participar en aquesta història van ser els de la patrulla de seguretat ciutadana, ja que els militars no entenien per què una gallina que no es movia duia sensors i una càmera. Creien que la gallina estava morta, però en realitat estava viva però lligada.

Un estudi sobre l’àliga cuabarrada

Segons han explicat a l’ACN fonts properes al cas, l’au era part d’un estudi a la zona de l’Albera sobre l’àliga cuabarrada i no era el primer cop que es feia una investigació així, tot i que sí el primer cop que intervenien els militars. L’investigador, en aquest cas, no sabia que la gallina estava lligada a una zona d’exclusió militar, el que va provocar tot el malentès.