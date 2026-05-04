Els Mossos investiguen un tiroteig al barri de la Torrassa de l’Hospitalet

El cos de Mossos d’Esquadra investiga un nou tiroteig a Catalunya. Cap a dos quarts de set del matí d’aquest dilluns 4 de maig els Mossos han rebut l’avís per part dels veïns del barri de la Torrassa a l’Hospitalet de Llobregat per haver sentit detonacions de bala. Un avís que ha mobilitzat les patrulles dels Mossos d’Esquadra, les quals s’han desplegat fins a aquest barri de l’Hospitalet i han pogut trobar les “beines” dels cinc trets.
Tal com ha avançat RAC1 i el periodista Víctor Riverola i han confirmat fonts policials a El Món, els Mossos d’Esquadra han desplegat un operatiu policial per esclarir els fets i s’estan produint identificacions al barri de la Torrassa i rodalia. Un nou incident a Catalunya el qual no s’han hagut de lamentar víctimes mortals ni ferits, mentre que la investigació continua en marxa.
Rambla Catalana/Santiago Apostol, Torrassa, Hospitalet— Víctor Riverola i Morera (@riverolavic) May 4, 2026
Cap de setmana negre a Catalunya
El primer cap de setmana de maig a Catalunya ha acabat amb dos morts i diversos ferits en diferents atacs a l’àrea metropolitana de Barcelona. El primer d’aquests casos es va produir a Esplugues de Llobregat, al carrer de Joan Miró, on un home va apunyalar, diverses vegades, mortalment una dona al bell mig del carrer i va fugir. Una detenció que va tardar a arribar, ja que l’home va fugir fins a Barcelona i va ser detingut al districte de les Corts de la capital catalana. La Divisió d’Investigació Criminal s’ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d’actuacions.
Una mort que no va ser l’única del cap de setmana, ja que dissabte a la nit a Barcelona els Mossos d’Esquadra van detenir un menor com a presumpte autor de la mort d’un home al Raval. Segons les informacions policials els fets es van produir cap a la mitjanit al carrer de la Cera, rebent un avís per ferides amb arma blanca. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari de la ciutat, on va acabar morint mentre que l’autor dels fets va ser localitzat i detingut. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC)s’ha fet càrrec de la investigació que també es troba sota secret de les actuacions.
També a Barcelona es va produir una agressió cap a un menor al Fòrum. Un grup de joves s’hauria atansat sobre el jove i l’hauria ferit amb arma blanca en una zona pròxima al recinte de la Feria de Abril. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per trobar els autors de l’atac, mentre que la víctima va ser traslladat a un centre hospitalari.