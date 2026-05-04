Los Mossos investigan un tiroteo en el barrio de la Torrassa de l’Hospitalet

El cuerpo de Mossos d’Esquadra investiga un nuevo tiroteo en Cataluña. Hacia las seis y media de la mañana de este lunes 4 de mayo los Mossos han recibido el aviso por parte de los vecinos del barrio de la Torrassa en l’Hospitalet de Llobregat por haber escuchado detonaciones de bala. Un aviso que ha movilizado las patrullas de los Mossos d’Esquadra, las cuales se han desplegado hasta este barrio de l’Hospitalet y han podido encontrar las «vainas» de los cinco disparos.

Tal como ha avanzado RAC1 y el periodista Víctor Riverola y han confirmado fuentes policiales a El Món, los Mossos d’Esquadra han desplegado un operativo policial para esclarecer los hechos y se están produciendo identificaciones en el barrio de la Torrassa y alrededores. Un nuevo incidente en Cataluña en el cual no se han tenido que lamentar víctimas mortales ni heridos, mientras que la investigación continúa en marcha.

Rambla Catalana/Santiago Apostol, Torrassa, Hospitalet

Tiroteo pic.twitter.com/wQrShIjhmp — Víctor Riverola i Morera (@riverolavic) May 4, 2026

Fin de semana negro en Cataluña

El primer fin de semana de mayo en Cataluña ha terminado con dos muertos y varios heridos en diferentes ataques en el área metropolitana de Barcelona. El primero de estos casos se produjo en Esplugues de Llobregat, en la calle de Joan Miró, donde un hombre apuñaló, varias veces, mortalmente a una mujer en medio de la calle y huyó. Una detención que tardó en llegar, ya que el hombre huyó hasta Barcelona y fue detenido en el distrito de las Corts de la capital catalana. La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto de actuaciones.

Una muerte que no fue la única del fin de semana, ya que el sábado por la noche en Barcelona los Mossos d’Esquadra detuvieron a un menor como presunto autor de la muerte de un hombre en el Raval. Según las informaciones policiales los hechos se produjeron hacia la medianoche en la calle de la Cera, recibiendo un aviso por heridas con arma blanca. La víctima fue trasladada en estado crítico a un centro hospitalario de la ciudad, donde terminó muriendo mientras que el autor de los hechos fue localizado y detenido. La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación que también se encuentra bajo secreto de actuaciones.

También en Barcelona se produjo una agresión a un menor en el Fórum. Un grupo de jóvenes se habría acercado sobre el joven y lo habría herido con arma blanca en una zona próxima al recinto de la Feria de Abril. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para encontrar a los autores del ataque, mientras que la víctima fue trasladada a un centro hospitalario.