Dos motoristes moren en un xoc frontal amb un cotxe al centre de Sabadell

Dues persones, el conductor i l’acompanyant d’una motocicleta, han mort aquest diumenge en un xoc frontal amb un cotxe al nucli urbà de Sabadell, al Vallès Occidental. L’accident ha tingut lloc cap a un quart de dues del migdia a la intersecció de la carretera B-140 amb el carrer de Tirso de Molina. Les dues víctimes mortals són un home de 74 anys i una dona de 61, veïnes de Cerdanyola del Vallès. Els Mossos d’Esquadra han detingut el conductor del turisme implicat en l’accident després de donar positiu en drogues, segons ha informat el consistori de la capital vallesana.

Fins al lloc del sinistre s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tècnics del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar la vida dels dos motoristes. La Policia Local de Sabadell ha assumit l’atestat d’aquest sinistre, així com la investigació de l’estat del conductor de l’altre vehicle implicat en el xoc.

Quatre motoristes morts aquest cap de setmana

En el primer cap de setmana d’octubre, quatre motoristes han perdut la vida a Catalunya. Les dues víctimes mortals de Sabadell se sumen a un accident a la carretera C-31, a Torroella de Fluvià, on una motocicleta ha sortit de la via per causes que encara s’investiguen i el conductor, de 23 anys, ha mort a l’acte. Dissabte, a la carretera GI-6612, a Llagostera, un altre motorista de 18 anys moria en xocar amb un turisme.

123 víctimes mortals a les carreteres fins al setembre

Des de principi d’any i fins al 30 de setembre, Catalunya ha registrat 123 morts en 111 accidents mortals a les carreteres, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit de la Generalitat (SCT).

Durant el mateix període de l’any passat, SCT informa que van perdre la vida 102 persones en 96 sinistres i, fins al setembre de 2019, abans de la pandèmia del coronavirus, es van registrar 136 víctimes mortals en 129 accidents.