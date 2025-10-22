Sorpresa majúscula entre els agents de la Guàrdia Urbana de Lleida que a finals del 2021 van respondre a un avís per una presumpta discussió de parella. Després de demanar autorització per entrar al pis, els agents van trobar-hi 18 grams de cocaïna, 650 grams de marihuana, més de 150 plantes en fase de creixement, aparells per al cultiu interior de la droga i una arma per a la qual el processat no tenia llicència. Ara la Fiscalia demana cinc anys i mig de presó per a l’home, que està acusat de tràfic de drogues i tinença il·lícita d’armes. També li demana 17.000 euros de multa. El judici està previst que comenci el 29 d’octubre a l’Audiència de Lleida.
En concret, els agents que van conduir l’entrada al pis de la parella van trobar vuit embolcalls amb 5,9 grams de cocaïna i un altre amb 11,98 grams de la mateixa droga, que conjuntament tindrien un valor de 1.650 euros al carrer. A més, van localitzar 39 plantes en una fase avançada de creixement 112 plantes més en una fase inicial, així com 630 grams de marihuana en procés d’assecatge en un magatzem. En total, la marihuana comissada tindria un valor d’uns 4.100 euros en el mercat negre.
L’home també tenia un important inventari d’equips elèctrics per a la plantació, com ventiladors, extractors, aires condicionats i làmpades. També van trobar una arma de foc. A l’interior del seu cotxe hi van trobar una balança de precisió i dos telèfons mòbils. Per tot això, la Fiscalia acusa l’home d’un delicte contra la salut pública pel qual li demana quatre anys de presó i la multa de 17.000 euros, mentre que pel delicte de tinença il·lícita d’armes demana 1 any i mig més de presó.