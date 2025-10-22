Sorpresa mayúscula entre los agentes de la Guardia Urbana de Lleida que a finales de 2021 respondieron a un aviso por una presunta discusión de pareja. Después de solicitar autorización para entrar en el piso, los agentes encontraron 18 gramos de cocaína, 650 gramos de marihuana, más de 150 plantas en fase de crecimiento, aparatos para el cultivo interior de la droga y un arma para la cual el procesado no tenía licencia. Ahora la Fiscalía pide cinco años y medio de prisión para el hombre, que está acusado de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. También le solicita 17.000 euros de multa. El juicio está previsto que comience el 29 de octubre en la Audiencia de Lleida.

En concreto, los agentes que dirigieron la entrada en el piso de la pareja encontraron ocho envoltorios con 5,9 gramos de cocaína y otro con 11,98 gramos de la misma droga, que en conjunto tendrían un valor de 1.650 euros en la calle. Además, localizaron 39 plantas en una fase avanzada de crecimiento y 112 plantas más en una fase inicial, así como 630 gramos de marihuana en proceso de secado en un almacén. En total, la marihuana incautada tendría un valor de unos 4.100 euros en el mercado negro.

El edificio judicial de Lleida, en el barrio del Canyeret / ACN

El hombre también tenía un importante inventario de equipos eléctricos para la plantación, como ventiladores, extractores, aires acondicionados y lámparas. También encontraron un arma de fuego. En el interior de su coche encontraron una balanza de precisión y dos teléfonos móviles. Por todo esto, la Fiscalía acusa al hombre de un delito contra la salud pública por el que le solicita cuatro años de prisión y la multa de 17.000 euros, mientras que por el delito de tenencia ilícita de armas pide 1 año y medio más de prisión.