Cau un grup criminal especialitzat en empadronaments falsos a Catalunya

La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal a Catalunya especialitzat a aconseguir permisos de residència amb empadronaments falsos i parelles de fet fictícies. Les autoritats acusen els membres de l’organització d’afavoriment de la immigració irregular, falsedat documental, usurpació de l’estat civil i blanqueig de capitals. Els implicats arribaven a cobrar 15.000 euros per cada expedient tramitat.
La Guàrdia Civil va començar la investigació a finals del 2024, en una operació batejada Retorncat. Els agents van mobilitzar-se en detectar un increment de parelles de fet irregulars a la demarcació de Barcelona. Després de la recerca, van trobar el grup, que provava d’atraure migrants en situació de vulnerabilitat a la cerca del seu permís de residència. No només actuava en territori de l’Estat espanyol: també regularitzaven persones migrades a Alemanya, França o Bèlgica, i altres països membres de la Unió Europea. Ho feien, segons han trobat els agents, usurpant la identitat de dones espanyoles, així com falsificant documents d’altres ciutadans. El grup també allotjava els migrants en situació irregular que buscaven els seus serveis, si bé sense les condicions de salubritat necessàries, fet els exposava a “situacions d’extrema precarietat”.
Investigació al jutjat
Segons ha informat la Guàrdia Civil, la investigació respecte dels fets que han portat a la intervenció contra el grup criminal l’està dirigint el Jutjat d’Instrucció número 12 de Barcelona. En total, set persones han estat detingudes a les ciutats de Barcelona, Castelldefels i Badalona, mentre que unes altres 10 persones implicades són investigades pels fets. Tots ells sota atenció policial per pertànyer a una organització criminal, a banda dels altres delictes atribuïts al grup.