Cae un grupo criminal especializado en empadronamientos falsos en Cataluña

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en Cataluña especializado en conseguir permisos de residencia con empadronamientos falsos y parejas de hecho ficticias. Las autoridades acusan a los miembros de la organización de favorecer la inmigración irregular, falsedad documental, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales. Los implicados llegaban a cobrar 15.000 euros por cada expediente tramitado.

La Guardia Civil comenzó la investigación a finales de 2024, en una operación bautizada Retorncat. Los agentes se movilizaron al detectar un incremento de parejas de hecho irregulares en la demarcación de Barcelona. Después de la investigación, encontraron el grupo, que intentaba atraer a migrantes en situación de vulnerabilidad en busca de su permiso de residencia. No solo actuaba en territorio del Estado español: también regularizaban personas migradas en Alemania, Francia o Bélgica, y otros países miembros de la Unión Europea. Lo hacían, según han encontrado los agentes, usurpando la identidad de mujeres españolas, así como falsificando documentos de otros ciudadanos. El grupo también alojaba a los migrantes en situación irregular que buscaban sus servicios, aunque sin las condiciones de salubridad necesarias, lo que los exponía a «situaciones de extrema precariedad».

La Guardia Civil detiene a los implicados en una organización criminal especializada en conseguir empadronamientos para personas migrantes irregulares con falsedades documentales y usurpaciones de identidad / EP

Investigación en el juzgado

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación respecto a los hechos que han llevado a la intervención contra el grupo criminal está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona. En total, siete personas han sido detenidas en las ciudades de Barcelona, Castelldefels y Badalona, mientras que otras 10 personas implicadas están siendo investigadas por los hechos. Todos ellos bajo atención policial por pertenecer a una organización criminal, además de los otros delitos atribuidos al grupo.