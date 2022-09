Acomiaden un treballador que prenia cervesa mentre estava de baixa

Acomiadament increïble i molt polèmic. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat de Madrid ha donat suport a l’acomiadament d’un treballador a qui els seus caps van enxampar prenent cervesa amb amics durant el seu període de baixa per depressió. Segons el tribunal, beure cervesa no és compatible amb rebre els diners de la baixa perquè la medicació que prenia l’home per la seva depressió implica la prohibició de prendre alcohol.

En concret, l’home, diagnosticat amb un trastorn adaptatiu ansiós-depressiu, estava medicat amb escitalopram i lorazepam, dos fàrmacs per tractar la depressió amb els quals és incompatible la ingesta d’alcohol. L’empresa ja l’havia avisat que li imposarien una sanció per no anar a la feina, però l’home es va acollir a una baixa mèdica. Va ser llavors quan els caps d’aquest home van decidir investigar-lo amb detectius. Aquests investigadors el van enxampar a un bar a les 12 del migdia prenent fins a tres cerveses amb amics. Durant la nit el van veure a un altre bar amb cinc cerveses més i borratxo. Va sortir del local a collibè d’un amic seu amb una sabata a sobre del cap.

El tribunal avala l’acomiadament

Dies després els detectius el van tornar a veure borratxo a un bar amb cinc cerveses. Va ser llavors quan l’empresa li va comunicar que l’acomiadava, una decisió que ell ha portat a la justícia, que ha avalat l’acomiadament procedent. El tribunal ha argumentat que l’alcohol no és compatible amb la medicació d’aquest home i que quan t’estan tractant amb antidepressius i benzodiacepines està prohibida l’ingesta d’alcohol pels greus efectes secundaris i perquè tardes més en recuperar-te. Per tant, es tracta d’un acomiadament procedent.

El cas ha suscitat un gran debat a les xarxes socials entre les persones que entenen la decisió del TSJM i les que consideren que l’empresa no hauria d’haver posat detectius privats a seguir aquest treballador.