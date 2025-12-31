El 30 de desembre del 2000, a les dues del migdia, hi va haver un episodi meteorològic extrem, un dels pitjors temporals que es recorden. En poques hores, deu persones van perdre la vida a les muntanyes del Pirineu i moltes altres van haver de combatre el temporal de torb, neu i vent que durant unes hores eternes que van convertir el Pirineu en una trampa mortal. Aquell dia es va convertir en el tercer pitjor accident a la muntanya a escala mundial, amb set persones van perdre la vida al Balandrau (quatre formaven part d’un grup de cinc persones), dos més a la Coma d’Orri i una altra a Port Ainé.
Aquell dia de fa un quart de segle va arrencar amb un dia assolellat i una temperatura agradable per l’època de l’any. Amb aquestes condicions meteorològiques, un grup d’amics va començar a pujar cap al cim del Balandrau, de 2585 metres, amb esquís de muntanya, però quan estaven prop del cim van decidir fer mitja volta i baixar perquè el fred havia endurit massa la neu. Durant la baixada, el temps va canviar radicalment per donar pas a una de les pitjors tempestes de la història dels Pirineus. El torb, amb ratxes de vent molt violentes de 136 quilòmetres per hora, que aixecaven molta neu i feien molt de soroll, i una sensació tèrmica de 30 graus sota zero, va provocar la mort de quatre dels cinc excursionistes, que no anaven equipats per aguantar un temporal tan extrem.
En Josep Maria Vilà va ser l’únic supervivent del grup. Va tenir cura de la seva parella fins que va perdre la vida i, es va refugiar sota un penyal del barranc de la Font Lletera amb poques esperances de ser rescatat. La perícia dels equips de rescat amb voluntaris i bombers, coordinats pel veterà membre del GRAE Cisco Carola, van obrar el miracle després de passar tres dies i dues nits al ras. Vila va ser traslladat a un centre hospitalari de Barcelona, on es va poder recuperar, encara que va perdre tres dits del peu per congelació. Aquest episodi tràgic està recollit en el documental Balandrau, infern glaçat, emès al programa Sense ficció de TV3. I ara ha inspirat Balandrau, vent salvatge, una pel·lícula rodada aquest 2025 amb la participació de 3Cat, que reviu tant l’accident del grup d’excursionistes com les tasques de recerca portades a terme per centenars de voluntaris ara fa un quart de segle.
S’estrena en tràiler de Balandrau, vent salvatge
La pel·lícula acaba d’estrenar el tràiler i arribarà als cinemes el 20 de febrer de 2026. Està basada en el llibre Tres nits de torb i un cap d’any de Jordi Cruz, i amb guió de Danielle Schleif. Es va començar a Rodar el passat mes de febrer a Camprodon i l’equip de rodatge de la pel·lícula es va instal·lar al camp de futbol del municipi, el mateix lloc que va acollir el centre de control de tot l’operatiu de rescat de fa 25 anys. Dirigida per Fernando Trullols, en el que és el seu primer llargmetratge, i amb Guille Cascante, que ja va ser el director del documental, com un dels productors; la cinta és protagonitzada per Álvaro Cervantes, en el paper de Josep Maria Vilà, Bruna Cusí, que interpreta la parella del supervivent, i Marc Martínez, que dona vida a Cisco Carola. El repartiment també compta amb Edu Lloveras, Pep Ambrós, Francesc Garrido, Àgata Roca, Anna Moliner i Jan Buxaderas entre d’altres.
Durant el rodatge ha tingut l’ajuda i la col·laboració dels Bombers de la Generalitat, així com de l’assessorament d’experts en rescats; i hi han participat uns 400 figurants triats entre els veïns de les comarques del Ripollès i l’Alta Ribagorça. La gravació de la pel·lícula ha durat unes set setmanes amb escenaris com Camprodon la Vall de Boí i les estacions de Port Ainé, Boí Taüll i Vallter 2000. D’altra banda, i per la manca de neu, s’ha decidit rodar les escenes de la gran tempesta en un plató de Barcelona i amb l’assessorament dels millors professionals en aquest sector.