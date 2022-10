“Us follarem”: indignació pels crits masclistes a un col·legi major de Madrid

Les imatges de joves a un col·legi major madrileny insultant les noies del col·legi del davant s’han fet virals com a reflex de la societat masclista que sembla que està tornant a emergir. En els vídeos que s’han popularitzat a les xarxes socials apareixen alumnes que criden a les noies del davant insults com “nimfòmanes”, “putes” i “us follarem”. “Putes, sortiu de les vostres llorigueres com conilles”, criden en un vídeo que ha indignat bona part de la ciutadania, malgrat que alguns defensen els alumnes com si es tractés d’una broma. La primera conseqüència per a aquests alumnes serà l’expulsió del centre, segons ha informat el director del col·legi, Elías Ahúja, aquest mateix matí.

La escena del Colegio Mayor Elías Ahuja es absolutamente aterradora que produce asco y pavor a partes iguales.



La reacción machista y de la cultura de la violación ante el inexorable avance de los derechos y libertades de todas las mujeres.



No podrán con nosotras. pic.twitter.com/y7fMNcrq9Q — Conchi Abellan (@ConchiAbellan_) October 6, 2022

Aquests crits també han provocat la reacció de la ministra d’Igualtat, Irene Montero, que ha defensat que aquests fets es poden prevenir amb una bona educació sexual que reforci la “cultura del consentiment”. Segons la ministra és important impartir educació sexual per combatre la cultura de la “violació i el terror sexual” que es veu en aquest vídeo on els nois insulten les noies i les tracten d’objectes sexuals. “És la mostra més evident que cal educació sexual i que des de les institucions cal deixar de legitimar discursos masclistes que neguen la violència i la igualtat de les dones”, ha dit la ministra en declaracions als mitjans al Congrés dels diputats.

Educación sexual es lo que necesitan los estudiantes de este Colegio Mayor. Basta de machismo. pic.twitter.com/2f4tQfMIqV — Irene Montero (@IreneMontero) October 6, 2022

Els partits ho vinculen als discursos de Vox

Tant el president d’Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, com el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, han vinculat directament aquests crits masclistes al col·legi major Elías Ahúja amb els discursos del PP i Vox, tot i que els populars també han lamentat els insults d’aquests joves. Per a Asens, aquests fets són “una escena esgarrifosa” vinculada amb “el masclisme que Vox i PP difonen des de la tribuna”