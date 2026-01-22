Catalunya està immersa en un caos ferroviari gairebé sense precedents. Un caos que es va desfermar després que un tren de l’R4 de Rodalies de Catalunya descarrilés després de la caiguda d’un mur de contenció sobre la cabina del comboi el passat dimarts a la nit. Tan sols un dia després, dimecres a la nit, una màquina que revisava la línia de Manresa va patir un nou accident després de xocar contra una roca que havia caigut sobre les vies a l’altura de la localitat de Sant Guim de Freixenet, tal com ha avançat el diari ‘Segre’ i fonts d’Adif han confirmat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
Aquesta locomotora d’Adif estava fent tasques de manteniment -buscant possibles deficiències o factors de risc provocat per la llevantada que va sacsejar el país- sobre la via de Manresa quan, segons assenyala el diari lleidatà va passar per un tram que passa per sota el nivell del sòl i en el qual hi ha dos talussos flanquejant la via, dos talussos que ja haurien registrat despreniments en anys anteriors.
La màquina xoca amb una roca i queda avariada
Quan la màquina de manteniment va xocar amb la roca va acabar avariada i varada al bell mig de la via, una situació que va obligar Adif a apartar-la ràpidament de les vies fins a Cervera. Una retirada que va tardar hores, tot i no haver-hi ferits, però que no va ser fins a quarts de vuit del matí que va ser apartada de la circulació i també es va retirar les restes del despreniment.
Des d’Adif destaquen que precisament aquesta és la funció de les anomenades ‘marxes blanques’ (inspeccions sense passatgers): trobar possibles incidències i retirar els elements que pugui haver-hi sobre les vies.