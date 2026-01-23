La reunió d’urgència pel despreniment de l’R1, encallada

En el primer dia en el qual Rodalies ha tornat a la ‘normalitat’ després de la crisi ferroviària desembocada per la caiguda d’un mur sobre un comboi de l’R4 i la mort d’un maquinista en pràctiques segueix suposant un maldecap per a l’administració catalana. Un despreniment de terra a la línia R1 de Rodalies ha obligat a aturar el servei des de pocs minuts més tard de les quatre de la tarda i encara no s’ha reprès, una situació que ha escalfat més els ànims i els maquinistes han pres l’estació de Sants com a motiu de protesta i de denúncia per haver reprès el servei aquest divendres sense tota la seguretat.
L’executiu català presidit -mentre Illa segueix ingressat- pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i la consellera d’Interior, Núria Parlon, s’ha reunit amb el portaveu de Renfe, Antonio Carmona; el director general del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel; representants dels Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, Adif i Infraestructures.cat entre altres actors a les set de la tarda, una reunió que ha acabat en un no res i s’ha hagut d’ajornar passades les nou del vespre.
Les previsions indiquen que no es reprendrà la conversa fins a les nou del vespre quan les parts hagin avançat en els “encàrrecs” que els ha fet el Govern. Fonts del Govern han detallat a l’ACN que es vol trobar una “solució” a l’atzucac actual i no descarten que la reunió es pugui allargar fins ben entrada la matinada de divendres a dissabte mentre “centenars” de persones treballen a contrarellotge per complir els encàrrecs de l’executiu català, qui vol acordar un pla d’actuació a Rodalies.
Els maquinistes alcen la veu pel despreniment de l’R1
Paral·lelament a la reunió entre l’executiu i tots els actors implicats el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha emès un comunicat en el qual asseguren que és “intolerable” el despreniment a l’R1 patit aquesta tarda just en el mateix dia que s’ha reprès el servei i pocs dies més tard de l’accident mortal a Gelida. Els representants sindicals exigeixen “mesures urgents” i asseguren que Renfe estudia aturar el servei de Rodalies en aquelles línies on hi hagi un risc d’esllavissada.