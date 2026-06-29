Els passatgers de la línia d’alta velocitat Barcelona – Madrid han caigut fins als 2,9 milions el primer trimestre de 2026, coincidint amb l’accident ferroviari de Gelida i Adamuz (Andalusia) i les restriccions posteriors. És un 17% menys que l’any anterior i una de les xifres més baixes des del 2022, en plena recuperació postpandèmia. La xifra, publicada aquest dilluns per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), també és inferior als 3,27 milions registrats els últims tres mesos del 2025 (-11%).
Els registres a la baixa comencen abans del caos ferroviari. El corredor català-madrileny, que surt de Figueres i també travessa l’Aragó, va arribar va fregar els 4 milions de passatgers el segon trimestre de l’any passat, però ha caigut prop d’un 25% en menys d’un any. Entre les ciutats de Barcelona i Madrid viatgen el 60% dels passatgers de la línia; també entre aquestes ciutats hi ha una reducció important, del 16% respecte de l’any passat i del 7% respecte al 2023.
La majoria dels passatgers, sis de cada deu, continuen escollint l’AVE, l’opció insígnia de Renfe, per fer el trajecte entre la capital catalana i Madrid. Només un 23,5% aposta per l’operadora italiana Iryo i el 17,2% restant ho fa per OUIGO, filial de la companyia ferroviària francesa. A diferència d’altres rutes estatals, la marca baix cost de Renfe (AVLO) no té pràcticament pes a Barcelona.
El preu mitjà del trajecte se situa en els 60 euros aquest primer trimestre, sent l’AVE novament l’opció més cara i la francesa OUIGO la més barata. El preu és lleugerament més barat que el que hi havia a finals de l’any passat (prop de 80 euros), però continua per sobre dels 50 euros del primer trimestre passat.
La resta de connexions estatals també cauen
La resta de connexions estatals en alta velocitat tampoc són gaire millors. La connexió València – Madrid suma 1,3 milions de passatgers –la caiguda és del 8%– i la ruta Alacant – Madrid és de 900.000, un 6% menys que fa un any. Les línies castigades per l’accident de Córdoba encara ho noten més, amb una reducció de passatgers entre Madrid i Sevilla del 27% i entre Madrid i Granada del 8%.
Les obres de manteniment que s’han fet després de les últimes incidències han obligat a modificar alguns trams, que s’han de fer més a poc a poc. En el cas de la ruta Barcelona – Madrid, aquesta situació ha generat trajectes d’uns 25 minuts més llargs i Adif ha hagut de pactar amb les companyies un ajustament de l’oferta per poder completar amb èxit la graella d’horaris. En tot cas, Adif no ha vinculat els endarreriments al mal estat de la línia sinó a les obres de millora per arribar als 350 km/h. Tot plegat, ha capgirat planificacions i ha rebaixat la xifra de passatgers.