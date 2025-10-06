Caos a l’R3 per tres incidències el dia abans del macrotall per obres

Matí caòtic a la línia R3 de Rodalies després que tres incidències diferents hagin obligat a interrompre la circulació entre l’Hospitalet (Barcelonès) i Ripoll (Ripollès) el dia abans del macrotall de la línia que durarà 16 mesos, segons han confirmat al Món fonts de Renfe. La circulació ha quedat restablerta poc abans de les 9.00, tot i que es mantenen retards d’una mitja hora a la línia.
A primera hora, Adif ha informat que una incidència amb la catenària a Parets del Vallès ha obligat a tallar la circulació entre Granollers-Canovelles i Mollet Santa Rosa i poc després ha informat que la caiguda d’un arbre sobre les vies ha interromput el trànsit ferroviari entre Vic i Balenyà-Els Hostalets. En paral·lel, Renfe informava que el tall de la línia afectava el tram Hospitalet-Ripoll per manca de tensió en el mateix tram de Granollers Canovelles-Mollet Santa Rosa.
S’ha establert un servei alternatiu per carretera mentre se solucionen les incidències. De moment no hi ha cap previsió sobre quan es restablirà el servei. Renfe ha habilitat un servei de busos entre Fabra i Puig i Vic, mentre que entre l’Hospitalet i Fabra i Puig els usuaris han de fer servir els trens de la línia R4.
Circulació interrompuda entre L’Hospitalet de Llobregat i Ripoll a causa d’una incidència a la infraestructura entre Mollet-Santa Rosa i Torelló.— R3 Rodalies 🤖 (@rod3cat) October 6, 2025
Rodalies Catalunya, línea R3: Interrumpida la circulación entre Granollers-Canovelles y Mollet Santa Rosa por una incidencia de pantógrafo/catenaria en Parets del Vallès. Establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.— INFOAdif (@InfoAdif) October 6, 2025
Rodalies Catalunya, línea R3: Interrumpido el tráfico ferroviario entre Vic y Balenyà-Els Hostalets por la caída de un árbol sobre la infraestructura.— INFOAdif (@InfoAdif) October 6, 2025
Se está trabajando en su retirada a la mayor brevedad posible.
El macrotall de l’R3, un maldecap per als viatgers
El macrotall per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga, que provocarà afectacions del servei entre Montcada Bifurcació i La Garriga, comença aquest dimarts 7 d’octubre. Els viatgers de la línia, acostumats als retards i les incidències, viuen amb recel l’inici d’uns treballs que s’allargaran almenys 16 mesos. “A veure com surt aquesta vegada”, expliquen al Món dos homes asseguts al bar de l’estació de Centelles, que serà un dels punts neuràlgics durant el tall perquè connectarà el transport alternatiu per carretera previst mentre durin els treballs i el servei de tren normal, que continuarà cap al nord del país.
La Merche encara recorda el tall de cinc mesos de finals de 2023 i principis de 2024. “Recordo que els primers dies va ser un caos absolut. No teníem ni idea d’on havíem d’agafar l’autobús, faltava molta gent que ens ho indiqués… Va ser un autèntic despropòsit”, relata en conversa amb aquest diari. Davant unes obres molt més complexes i que duraran gairebé un any i mig, espera que Renfe hagi planificat millor el servei de busos. “Espero que aquesta vegada ho hagin fet bé i tot funcioni com Déu mana”, ja que esta previst que l’utilitzin gairebé 20.000 viatgers cada dia.