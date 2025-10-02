El dimarts de la setmana vinent, 7 d’octubre, arrenca el macrotall per les obres de desdoblament de via de la línia R3 de Rodalies, que afectarà prop de 20.000 passatgers cada dia. Per tal de garantir la mobilitat amb transport públic dels milers d’usuaris dels municipis afectats per la interrupció del servei ferroviari, des de Renfe han habilitat un servei de transport per carretera que connecta la capital catalana amb les diferents localitats de la línia. El mateix portaveu de l’operadora ferroviària a Catalunya, Antonio Carmona, ha destacat que, a Barcelona, el “hub” des d’on sortiran i arribaran els autobusos és l’estació de Fabra i Puig, que també connecta amb el servei de Rodalies i el servei de metro barceloní.
En concret, els autobusos que surtin cap al nord de les estacions del nord de l’R3 ho faran des de la mateixa parada de Fabra i Puig. En canvi, els autobusos que arribin a la capital catalana s’aturaran a l’altra banda, a tocar del parc de Can Dragó. Per altra banda, l’epicentre del pla de transport alternatiu al nord de la línia R3 està situat a Centelles, des d’on es connectarà el servei de Rodalies amb la xarxa d’autobusos. Durant aquests dies, des de Renfe estan duent a terme diversos trajectes d’autobús per acabar d’ajustar els serrells del gran dispositiu que entrarà en funcionament a partir del dimarts de la setmana vinent: “Les primeres setmanes ens han servit per calcular el temps de viatge que hi ha entre les diferents poblacions que tenen el pla alternatiu i Barcelona-Fabra i Puig, que serà el gran hub ferroviari cap al nord de l’R3”, apunta Carmona en declaracions a la premsa. En aquest sentit, el portaveu de Renfe també recorda que ja tenen l’experiència del primer tall, que es va dur a terme entre octubre del 2023 i febrer del 2024 a la mateixa línia: “Estarem molt a sobre”, exclama Carmona, que deixa clar que si mentre duren els treballs cal fer qualsevol millora es farà.
Les freqüències de pas dels autobusos
Per tal de cobrir la mobilitat dels veïns dels pobles afectats per les obres a Rodalies, des de Renfe han establert un transport alternatiu per carretera amb diferents serves d’autobús. En primer lloc, s’oferirà un servei entre Fabra i Puig i Granollers-Canovelles que farà parada a Montcada-Ripollet, Santa Perpètua de Mogoda, Mollet Santa Rosa i Parets del Vallès. Aquest servei tindrà un autobús cada vint minuts. En segon lloc, també es disposarà d’una línia entre Barcelona i Centelles que farà parades a Mollet, Parets del Vallès, Granollers, les Franqueses del Vallès i la Garriga. En el cas d’aquest servei addicional, els busos tindran una freqüència de pas de trenta minuts, la qual cosa permetrà enllaçar amb els horaris de tren de l’R3 a Centelles.
Pel que fa al servei directe entre Barcelona i Centelles, aquest també tindrà una freqüència de pas de trenta minuts. El trajecte entre la capital catalana i Centelles, tal com ha pogut comprovar El Món, té una durada aproximada de cinquanta minuts, tot i que el temps pot variar lleugerament en funció del trànsit. A banda, des de Renfe també posaran en marxa un servei que connectarà directament la capital catalana amb la Garriga. Aquest autobús funcionarà cada hora i s’habilitarà el nombre de combois en funció de la quantitat de passatgers a la parada. La freqüència de pas, però, preocupa als usuaris, ja que amb el servei de tren aquest trajecte es produeix cada mitja hora. Per últim, Renfe també habilitarà un autobús directe entre Fabra i Puig i Vic que circularà cada quinze minuts, el qual es complementa amb l’autobús exprés que ja connecta les dues ciutats.