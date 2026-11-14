La vaga indefinida dels metges, que va començar el passat 28 d’octubre, continua als principals hospitals i centres sanitaris del país a l’espera de tancar una negociació amb l’executiu català. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, ha anunciat l’aparició d’una “relatora” que participarà d’una taula de negociació específica per tractar les guàrdies de 24 hores. Aquesta relatora, segons Pané, és una “metgessa molt reconeguda” que ha proposat el Col·legi de Metges, que a preguntes d’aquest diari no ha volgut revelar-ne el nom. El sindicat Metges de Catalunya, principal agent mobilitzador de les vagues, tampoc en té constància, segons ha comunicat l’organització a El Món. En tot cas, ni la relatora ni la mesa per abordar les guàrdies han rebaixat la crispació entre el col·lectiu.
“Ja fan tard de comunicar-se amb nosaltres. Si aquesta relatora ha de ser algú que mediï en el conflicte hauria de ser una persona que estigui al mig entre el departament i el sindicat”, comenta el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart. La relatora no convenç com tampoc ho fa la proposta del departament d’una mesa compartida amb tots els sindicats per abordar les guàrdies. La conselleria va acceptar crear un espai alternatiu amb el sindicat de metges, però la resta de sindicats mèdics van forçar l’executiu a incloure’ls. “Ens van respondre una moció [que va presentar Junts demanant aquest espai de diàleg] dient que no ens podíem reunir per negociar res fora de les taules sindicals. Per tant, vam convocar tots els sindicats, que van assistir amb metges afiliats al seu sindicat, però, oh, sorpresa, Metges de Catalunya no s’hi va presentar”, ha retret Pané des del Parlament.
“Aquest moviment”, respon ara Lleonart, “és un senyal inequívoc que el departament no vol abordar el conflicte amb els metges, sinó amb aquelles organitzacions que ens han portat on som ara”. En la seva resposta a Salut, l’organització exposava que no té “cap inconvenient” que altres col·lectius no mèdics negociïn les seves pròpies condicions d’atenció continuada perquè “MC no n’ha de dir res”. Però el sindicat ha asseverat alhora que “no està disposat” a abordar les guàrdies mèdiques “en espais on participin organitzacions que no representen majoritàriament el personal facultatiu”.
MC és la segona força sindical amb més representació a l’Institut Català de la Salut amb 79 delegats (18,41%), a només un delegat de la UGT (80 representants, 18,65%) i per davant de CCOO (73 delegats, 17%). Altres col·lectius específics, com els sindicats d’infermeres SATSE o Infermeres de Catalunya, completen el mapa sindical de l’ICS amb el 10% i el 4% de representació. També tenen representació la CGT, Intersindical i sindicats de tècnics sanitaris i d’administratius, si bé amb percentatges menors.
Els metges són l’únic col·lectiu que encara fa guàrdies de 24 hores, sumant la seva jornada ordinària i el torn de tarda. El sistema és molt volàtil, però cada metge, de mitjana, en fa una o dues setmanals. “La incidència d’aquestes jornades en altres categories és absolutament testimonial”, raona el sindicat, crític amb la UGT i CCOO. “Són els sindicats del règim i es permeten el luxe d’exercir el poder de forma tramposa”, arriba a dir Lleonart, que recorda els pactes de l’executiu amb aquests dos sindicats que van “torpedinar” les negociacions amb els docents. “En el nostre cas, han torpedinat reunions amb el Govern”, conclou el referent sindical en referència a la mesa frustrada per abordar de forma paral·lela les guàrdies dels metges.
Salut també ha retret que el sindicat Metges de Catalunya hagi convocat noves vagues malgrat ratificar el pacte pel III conveni de l’ICS l’any 2023. Un preacord que, recorda Lleonart, s’ha de renovar a finals de 2027 “i encara no s’ha arribat a redactar”. En aquest sentit, el secretari general del sindicat defensa tancar “petites millores” després d’un període de vagues, però avisa que aquest fet “no ens inhabilita continuar negociant”.
Tres setmanes de vaga indefinida
El sindicat defensa que continuarà amb les protestes amb l’objectiu “que hi hagi incidències cada dia”. En seu parlamentària, Pané defensa que l’origen de la mobilització “és d’àmbit estatal” i que moltes qüestions escapen de la seva competència. Els metges, en canvi, recorden que les competències estan delegades i exigeixen la reducció de les guàrdies i un conveni propi. “Tot i tenir una baixa participació, les cagues impacten en la ciutadania”, ha reconegut la consellera. “Només que impactés en una persona, aquesta consellera se sentiria concernida”, apuntava la setmana passada al Parlament. Metges de Catalunya no ha volgut declarar dades de participació, però assegura que hi ha “desenes de milers” d’informes i actes mèdics “suspesos”.
La segona pota d’aquesta crisi és a Madrid, si bé els sindicats d’àmbit estatal han decidit aturar les vagues a l’espera que hi hagi un nou inquilí a la Moncloa. En aquest cas, les organitzacions qüestionen el nou conveni marc del sistema sanitari. El nou projecte, que s’havia d’aprovar al Congrés dels Diputats, regulava les guàrdies de 24 hores, però obria la porta a ampliar-ne hores si les condicions ho requerien. El projecte ha enfrontat els metges amb la ministra Mónica García (Sumar), que no repetirà a les llistes electorals del 29-N.
Salut ha defensat al Parlament que la vaga també es fa en 7 comunitats autònomes i argumenta que moltes de les reclamacions dels metges s’han de portar a Madrid, governat pel mateix color polític que la Generalitat. Una afirmació que xoca amb els arguments del sindicat mèdic, que veu marge per “negociar, acordar i fixar les condicions que consideri oportunes per als metges que exerceixen al sistema públic de salut”.