La huelga indefinida de los médicos, que comenzó el pasado 28 de octubre, continúa en los principales hospitales y centros sanitarios del país a la espera de cerrar una negociación con el ejecutivo catalán. En este sentido, la consejera de Salud, Olga Pané, ha anunciado la aparición de una «relatora» que participará en una mesa de negociación específica para tratar las guardias de 24 horas. Esta relatora, según Pané, es una «médica muy reconocida» propuesta por el Colegio de Médicos, que a preguntas de este diario no ha querido revelar su nombre. El sindicato Médicos de Catalunya, principal agente movilizador de las huelgas, tampoco tiene constancia, según ha comunicado la organización a El Món. En todo caso, ni la relatora ni la mesa para abordar las guardias han reducido la crispación entre el colectivo.

«Ya hacen tarde en comunicarse con nosotros. Si esta relatora debe ser alguien que medie en el conflicto debería ser una persona que esté en medio entre el departamento y el sindicato», comenta el secretario general de Médicos de Catalunya, Xavier Lleonart. La relatora no convence, como tampoco lo hace la propuesta del departamento de una mesa compartida con todos los sindicatos para abordar las guardias. La consejería aceptó crear un espacio alternativo con el sindicato de médicos, pero el resto de sindicatos médicos forzaron al ejecutivo a incluirlos. «Nos respondieron una moción [que presentó Junts solicitando este espacio de diálogo] diciendo que no podíamos reunirnos para negociar nada fuera de las mesas sindicales. Por lo tanto, convocamos a todos los sindicatos, que asistieron con médicos afiliados a su sindicato, pero, oh, sorpresa, Médicos de Catalunya no se presentó», ha reprochado Pané desde el Parlamento.

«Este movimiento», responde ahora Lleonart, «es una señal inequívoca de que el departamento no quiere abordar el conflicto con los médicos, sino con aquellas organizaciones que nos han llevado a donde estamos ahora». En su respuesta a Salud, la organización exponía que no tiene «ningún inconveniente» en que otros colectivos no médicos negocien sus propias condiciones de atención continuada porque «MC no tiene que decir nada al respecto». Pero el sindicato ha aseverado al mismo tiempo que «no está dispuesto» a abordar las guardias médicas «en espacios donde participen organizaciones que no representan mayoritariamente al personal facultativo».

MC es la segunda fuerza sindical con más representación en el Institut Català de la Salut con 79 delegados (18,41%), a solo un delegado de la UGT (80 representantes, 18,65%) y por delante de CCOO (73 delegados, 17%). Otros colectivos específicos, como los sindicatos de enfermeras SATSE o Infermeres de Catalunya, completan el mapa sindical del ICS con el 10% y el 4% de representación. También tienen representación la CGT, Intersindical y sindicatos de técnicos sanitarios y de administrativos, aunque con porcentajes menores.

La consejera de Salud, Olga Pané, en una atención a los periodistas durante la inauguración de la Marató de Donants de Sang de Catalunya 2026 en el recinto modernista de Sant Pau / Laura Fíguls (ACN)

Los médicos son el único colectivo que todavía hace guardias de 24 horas, sumando su jornada ordinaria y el turno de tarde. El sistema es muy volátil, pero cada médico, en promedio, hace una o dos semanales. «La incidencia de estas jornadas en otras categorías es absolutamente testimonial», razona el sindicato, crítico con la UGT y CCOO. «Son los sindicatos del régimen y se permiten el lujo de ejercer el poder de forma tramposa», llega a decir Lleonart, que recuerda los pactos del ejecutivo con estos dos sindicatos que «torpedearon» las negociaciones con los docentes. «En nuestro caso, han torpedeado reuniones con el Gobierno», concluye el referente sindical en referencia a la mesa frustrada para abordar de forma paralela las guardias de los médicos.

Salud también ha reprochado que el sindicato Médicos de Catalunya haya convocado nuevas huelgas a pesar de ratificar el pacto por el III convenio del ICS en 2023. Un preacuerdo que, recuerda Lleonart, se debe renovar a finales de 2027 «y aún no se ha llegado a redactar». En este sentido, el secretario general del sindicato defiende cerrar «pequeñas mejoras» después de un período de huelgas, pero advierte que este hecho «no nos inhabilita para continuar negociando».

Xavier Lleonart, secretario general del sindicato Médicos de Catalunya | Mireia Comas

Tres semanas de huelga indefinida

El sindicato defiende que continuará con las protestas con el objetivo de «que haya incidencias cada día». En sede parlamentaria, Pané defiende que el origen de la movilización «es de ámbito estatal» y que muchas cuestiones escapan de su competencia. Los médicos, en cambio, recuerdan que las competencias están delegadas y exigen la reducción de las guardias y un convenio propio. «A pesar de tener una baja participación, las huelgas impactan en la ciudadanía», ha reconocido la consejera. «Solo que impactara en una persona, esta consejera se sentiría concernida», apuntaba la semana pasada en el Parlamento. Médicos de Catalunya no ha querido declarar datos de participación, pero asegura que hay «decenas de miles» de informes y actos médicos «suspendidos».

La segunda pata de esta crisis está en Madrid, si bien los sindicatos de ámbito estatal han decidido detener las huelgas a la espera de que haya un nuevo inquilino en la Moncloa. En este caso, las organizaciones cuestionan el nuevo convenio marco del sistema sanitario. El nuevo proyecto, que debía aprobarse en el Congreso de los Diputados, regulaba las guardias de 24 horas, pero abría la puerta a ampliarlas si las condiciones lo requerían. El proyecto ha enfrentado a los médicos con la ministra Mónica García (Sumar), que no repetirá en las listas electorales del 29-N.

Salud ha defendido en el Parlamento que la huelga también se lleva a cabo en 7 comunidades autónomas y argumenta que muchas de las reclamaciones de los médicos deben llevarse a Madrid, gobernado por el mismo color político que la Generalitat. Una afirmación que choca con los argumentos del sindicato médico, que ve margen para «negociar, acordar y fijar las condiciones que considere oportunas para los médicos que ejercen en el sistema público de salud».