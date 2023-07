La radiofreqüència podria ser una bona alternativa per a la cirurgia que actualment es realitza per extirpar els tumors de càncer de mama. L’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia han reprès un assaig clínic dins de la Unitat Funcional de Mama per tal d’avaluar els resultats de l’ablació per radiofreqüència. L’equip multidisciplinari que el dirigeix estudiarà els resultats pel que fa a l’eliminació de cèl·lules tumorals per avaluar si la radiofreqüència és una bona alternativa a la tumorectomia. El projecte es remunta al 2013, quan es va començar a treballar en aquest procediment. S’hi va treballar fins al 2017, i el 2018 els resultats es van publicar a una revista amb les dades del primer assaig clínic al respecte.

L’assaig publicat comparava els resultats de l’ablació amb radiofreqüència del càncer de mama amb el tractament habitual de tumorectomia, en 40 pacients amb un carcinoma invasiu de mama de 2 cm o menys i una mitjana d’edat de 64 anys. Els resultats van validar aquesta tècnica i van demostrar l’absència de viabilitat tumoral un cop aplicada. La tècnica no va afectar la taxa de marges afectes ni hi va haver reintervencions quirúrgiques.

Imatge de recurs d’un quiròfan / Cedida

Molt menys invasiu que la cirurgia

Un dels avantatges de la radiofreqüència és que és una tècnica molt menys invasiva que la cirurgia i es realitza amb anestèsia local. Els resultats són precisos en la destrucció del tumor i dels marges i, a més, pot evitar els efectes adversos que pot tenir la cirurgia. Actualment, el procés que es continua fent és la tumorectomia. Segons les doctores Amparo Garcia Tejedor, metge adjunta del Servei de Ginecologia, i Anna Gumà, cap de la Secció de Mama del Servei de Diagnòstic per la Imatge consideren fonamental que altres centres se sumin a aquest assaig per convertir la radiofreqüència en una alternativa real a la cirurgia i aconseguir prou casos per fer una correcta avaluació. L’Hospital del Mar, de fet, va fer una de les primeres ablacions per radiofreqüència en càncer de mama en aquest centre el passat mes de juny.

Els resultats positius del primer assaig que es va fer, que va acabar el 2017, van permetre iniciar una nova fase el 2020. En aquesta nova fase de l’assaig clínic hi han participat catorze dones que s’han tractat el càncer exclusivament amb radiofreqüència. L’objectiu és arribar a una mostra de 30 casos, el que l’equip considera la massa crítica de pacients necessària per avaluar els resultats i poder comparar la supervivència i recidives amb les de la cirurgia.

Segons Sònia Pernas, cap de la Unitat de Càncer de Mama del Servei d’Oncologia Mèdica de l’ICO, l’estudi és resultat de “l’empenta i la voluntat d’unes investigadores”. “També demostra la importància de la col·laboració multidisciplinària entre diferents serveis i centres en benefici de les pacients afectades de càncer”, apunta.