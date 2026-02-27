Detecten un cas humà de grip porcina

El Departament de Salut ha detectat un cas de grip porcina A (H1N1) en humans a Lleida. Es tracta del quart cas detectat a l’estat espanyol des de 2009, moment en què es va produir una epidèmia de contagis d’aquest virus que va provocar la mort de 300.000 persones arreu del món. Les autoritats remarquen que el risc per a la població d’infectar-se amb aquest virus és molt baix. Així i tot, experts de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’organisme estatal Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i l’Agència de Salut Pública estan avaluant conjuntament el cas. Segons els primers indicis, el cas detectat de grip porcina no té cap relació amb la pesta porcina africana (PPA), la qual ha posat en alerta tot el país des del passat mes de desembre.
El pacient, que ja s’ha recuperat, no ha tingut cap contacte amb animals ni granges. Segons detallen, es va contagiar el passat 11 de febrer i els metges ho van detectar quan l’home va anar a l’hospital. Asseguren que va acudir a l’hospital per altres qüestions, però se li va agafar una mostra en el marc de la vigilància epidemiològica dels virus gripals. Un cop es va confirmar el positiu, es van activar tots els circuits. Ni el pacient ni cap dels seus contactes havien estat exposats a porcs, granges o altres animals que puguin transmetre el virus, que és normalment el mètode més comú de contagi. Els contactes del pacient també es van sotmetre a les proves pertinents, però tots van donar negatiu. El cas va ser notificat al Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries el 13 de febrer, i a continuació a les autoritats europees i a l’OMS, que va confirmar el resultat de la seqüenciació.