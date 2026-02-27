Detectan un caso humano de gripe porcina

El Departamento de Salud ha detectado un caso de gripe porcina A (H1N1) en humanos en Lleida. Se trata del cuarto caso detectado en el estado español desde 2009, momento en que se produjo una epidemia de contagios de este virus que provocó la muerte de 300,000 personas en todo el mundo. Las autoridades remarcan que el riesgo para la población de infectarse con este virus es muy bajo. Aun así, expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el organismo estatal Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y la Agencia de Salud Pública están evaluando conjuntamente el caso. Según los primeros indicios, el caso detectado de gripe porcina no tiene ninguna relación con la peste porcina africana (PPA), la cual ha puesto en alerta todo el país desde el pasado mes de diciembre.

El paciente, que ya se ha recuperado, no ha tenido ningún contacto con animales ni granjas. Según detallan, se contagió el pasado 11 de febrero y los médicos lo detectaron cuando el hombre acudió al hospital. Aseguran que acudió al hospital por otras cuestiones, pero se le tomó una muestra en el marco de la vigilancia epidemiológica de los virus gripales. Una vez se confirmó el positivo, se activaron todos los circuitos. Ni el paciente ni ninguno de sus contactos habían estado expuestos a cerdos, granjas u otros animales que puedan transmitir el virus, que es normalmente el método más común de contagio. Los contactos del paciente también se sometieron a las pruebas pertinentes, pero todos dieron negativo. El caso fue notificado al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias el 13 de febrero, y a continuación a las autoridades europeas y a la OMS, que confirmó el resultado de la secuenciación.