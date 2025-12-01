Catalunya diagnostica una desena de casos de VIH cada setmana. Segons les dades del centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya (CEEISCAT), l’any passat es van notificar 487 diagnòstics, un 7,2% menys que el 2023, amb una taxa de 6,1 casos per cada 100.000 habitants. Dels nous casos, el 82,1% van ser homes (400), amb una taxa de 10 casos per 100.000 habitants, mentre que en les dones (87) és de 2,1 casos per cada 100.000 habitants. L’edat mitjana de les persones diagnosticades és de 39 anys. En total, el CCEISCAT calcula que a Catalunya hi ha unes 36.500 persones amb VIH, de les quals el 5,8% no ho sap.
El nombre de nous casos de VIH detectats a Catalunya s’ha reduït de manera gradual entre el 2010 i el 2024, passant de 12,2 casos de VIH per 100.000 habitants el 2010 als 6,1 de l’any passat. Això suposa una reducció mitjana del 4,4% anual. Les causes de la progressiva reducció dels nous diagnòstics és l’expansió del tractament, que des del 2015 és universal; l’ampli ventall d’intervencions de conscienciació desplegades els últims anys i l’augment de l’ús de la profilaxi preexposició al VIH (PrEP).
La principal via de transmissió del VIH
La principal via de transmissió del VIH és la sexual, amb el 98% dels nous casos diagnosticats dels quals es té informació. En concret, el 53,6% són en homes que practiquen sexe amb altres homes i un 44,5% en homes i dones heterosexuals. Així mateix, el 24,9% de les persones diagnosticades havien patit una Infecció de Transmissió Sexual (ITS) en l’any anterior, especialment els homosexuals (39,9%). La sífilis és la ITS més freqüent.
Per territori, la incidència més elevada es concentra a la regió sanitària Barcelona Metropolitana Sud (9,2 casos per 100.000 habitants), Lleida (9,1) i Barcelona Ciutat (8). En contrast, la regió amb la taxa d’incidència més baixa és Barcelona Metropolitana Nord (2,6).