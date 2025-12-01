Cataluña diagnostica una decena de casos de VIH cada semana. Según los datos del centro de Estudios Epidemiológicos sobre las ITS y SIDA de Cataluña (CEEISCAT), el año pasado se notificaron 487 diagnósticos, un 7,2% menos que en 2023, con una tasa de 6,1 casos por cada 100.000 habitantes. De los nuevos casos, el 82,1% fueron hombres (400), con una tasa de 10 casos por 100.000 habitantes, mientras que en las mujeres (87) es de 2,1 casos por cada 100.000 habitantes. La edad media de las personas diagnosticadas es de 39 años. En total, el CEEISCAT calcula que en Cataluña hay unas 36.500 personas con VIH, de las cuales el 5,8% no lo sabe.

El número de nuevos casos de VIH detectados en Cataluña se ha reducido de manera gradual entre 2010 y 2024, pasando de 12,2 casos de VIH por 100.000 habitantes en 2010 a los 6,1 del año pasado. Esto supone una reducción media del 4,4% anual. Las causas de la progresiva reducción de los nuevos diagnósticos son la expansión del tratamiento, que desde 2015 es universal; el amplio abanico de intervenciones de concienciación desplegadas en los últimos años y el aumento del uso de la profilaxis preexposición al VIH (PrEP).

La principal vía de transmisión del VIH

La principal vía de transmisión del VIH es la sexual, con el 98% de los nuevos casos diagnosticados de los cuales se tiene información. En concreto, el 53,6% son en hombres que practican sexo con otros hombres y un 44,5% en hombres y mujeres heterosexuales. Asimismo, el 24,9% de las personas diagnosticadas habían sufrido una Infección de Transmisión Sexual (ITS) en el año anterior, especialmente los homosexuales (39,9%). La sífilis es la ITS más frecuente.

Por territorio, la incidencia más elevada se concentra en la región sanitaria Barcelona Metropolitana Sur (9,2 casos por 100.000 habitantes), Lleida (9,1) y Barcelona Ciudad (8). En contraste, la región con la tasa de incidencia más baja es Barcelona Metropolitana Norte (2,6).