Marta Ortega, farmacèutica: «Utilitzar la crema Nivea de lata azul sola bajo el sol expone tu piel a quemaduras graves»

És la icona absoluta de les nostres llars i ha passat de generació en generació. La mítica crema Nivea de llauna blava habita a gairebé tots os banys de Catalunya com el remei infallible per a tot.
Amb l’arribada de la calor asfixiant, l’impuls de ficar aquest pot metàl·lic a la bossa de la platja es torna gairebé automàtic. Compte, perquè aquest gest quotidià amaga un perill que els experts farmacèutics demanen frenar immediatament.
El gran mite estival que danya la teva barrera cutània
Existeix una falsa creença col·lectiva, un mite perillós que es contagia cada estiu de boca en boca per pura inèrcia. Molts usuaris confonen la seva textura densa i la seva brutal capacitat hidratant amb un escut protector enfront dels elements més durs del sol.
La realitat és dràstica i no admet mitges tintes. Pensar que aquest clàssic de la cosmètica pot salvar-nos d’una cremada o reparar un excés sota el sol és el primer gran error de la temporada.
La farmacèutica Marta Ortega, fundadora de la reconeguda firma de nutricosmètica MLAB, ha llançat un advertiment clar per frenar aquest hàbit. L’experta confirma que aquest producte mai s’ha d’utilitzar com un substitut del teu protector solar habitual.
La crema Nivea de llauna blava manca per complet de filtres de fotoprotecció contra la radiació ultraviolada. Utilitzar-la sola sota el sol exposa la teva pell a taques, envelliment prematur i cremades greus.
Tampoc cometis l’error de fer-la servir com una loció aftersun després d’una tarda intensa de piscina o platja. La pell cremada necessita actius molt específics que calmin, refresquin i regenerin el teixit des de les capes internes.
Per a aquests casos, l’aftersun continua sent el rei imbatible al lineal del supermercat. *(I sí, nosaltres també pensàvem que servia per alleujar la cremor, però la ciència diu el contrari)*.
La revelació: l’ingredient oclusiu que has de domar
Significa això que hem de desterrar la llauna blava fins al pròxim hivern? En absolut, però cal saber jugar amb les seves regles del joc.
El secret del seu èxit centenari rau en una fórmula carregada d’actius oclusius potents, com la parafina i diverses ceres tradicionals. Aquests ingredients no aporten aigua per si mateixos, sinó que creen un búnquer infranquejable sobre la teva pell.
Aquesta densa barrera artificial bloqueja la pèrdua d’aigua transepidèrmica de forma radical. És una solució perfecta per retenir la humitat natural, però es converteix en un parany pesat si la teva pell no és l’adequada.
Si pateixes de pell mixta o grassa, el veredicte és definitiu. Aplicar aquesta textura en ple estiu només et garantirà una incòmoda sensació d’ofec, un festival de lluentors inditjades i la temuda aparició de brots d’acne per porus tapats.
L’entrepà de l’aplicació perfecta: com i quan fer-la servir
L’origen d’aquest cosmètic es remunta a més de 100 anys al mercat. Va néixer con un objectiu molt noble que segueix complint amb escreix: rescatar les pells més seques i agafades del desastre geogràfic.
Durant els mesos de calor, el seu ús òptim es redueix a un mapa molt concret de la teva anatomia. És una aliada imbatible per destruir les rugositats extremes en zones oblidades com els colzes, els genolls, els talons esquerdats o les mans castigades.
El gran benefici estrella per a la nostra butxaca passa quan l’apliquem de forma estratègica. El truc mestre consisteix a estendre una capa molt fina tot just sortint de la dutxa, aprofitant que la pell conserva la humitat ambiental.
Fer-ho a la nit permet que els seus components actuïn com un taller de reparació nocturn. Mentre dorms, la crema treballa minimitzant la tirantor i retornant una elasticitat visible en despertar.
Connexió contextual: l’escut contra l’enemic invisible
Sabies que aquesta llauna blava pot ser el teu millor guardaespatlles dins de l’oficina o a l’interior de casa teva? El sol no és l’únic que deshidrata el teu cos de forma agressiva en aquestes dates.
El verdader enemic silenciós de l’estiu és l’aire condicionat, que succiona la humitat ambiental i acartona el teu rostre en qüestió de minuts. A això se li suma l’impacte continu del clor de les piscines i el salnitre del mar.
Per combatre aquesta sequedat ambiental provocada per factors externs, una mínima quantitat d’aquest producte a les zones crítiques marca la diferència. Actua com un paraguas invisible que manté la sucositat de la pell a la babalà de l’evaporació constant.
Desmuntant els superpoders que mai va tenir
El fervor popular ha inflat el currículum d’aquest producte de forma desmesurada amb el pas de les dècades. És hora de netejar els mites del seu historial per no emportar-nos sorpreses desagradables al mirall.
Molta gent la compra buscant un miracle barat contra l’envelliment o les marques corporals. Marta Ortega és tanyent al respecte: no funciona com una crema antiarrugues real ni com un tractament eficaç contra les estries.
No conté principis actius capaços d’estimular la síntesi de col·lagen ni d’eliminar arrugues profundes. El seu efecte visual és temporal: en inflar la pell d’hidratació, les línies més fines es difuminen per unes hores, però res més.
Si el teu objectiu real és combatre les estries vives, la ciència mèdica prefereix derivar cap als retinoides potents o extractes purs de centella asiàtica. No li demanis miracles estructurals a un producte dissenyat únicament per protegir la superfície.
Tancament d’urgència abans que salti el termòmetre
L’estiu avança ràpid i les temperatures estan a punt de tocar el seu sostre anual en pocs dies. No esperis a tenir la pell completament desèrtica i descamada per canviar els teus hàbits d’hidratació.
Revisa avui mateix el fons del teu necesser i reubica la teva llauna blava en l’horari nocturn. La teva pell agrairà el canvi d’estratègia abans que el sol de juny causi estralls irreparables.
Al cap i a la fi, protegir la salut de la nostra pell només requereix un poc de sentit comú i escoltar els qui de veritat saben de química cutània. Has mirat ja si estàs cometent aquest error en la teva rutina diària?