Roben la caixa forta de la família de Macià de la casa de Vallmanya

Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya ha denunciat el robatori de la caixa forta vinculada a la família de l’expresident de la Generalitat, Francesc Macià, de la casa de Vallmanya, a Alcarràs (Segrià). Fa unes setmanes que la iniciativa popular, que reclama la recuperació de l’immoble de la família Macià al poble, va informar l’Ajuntament i el departament de Cultura de la troballa. Aquest cap de setmana la caixa forta ha estat sostreta, segons ha confirmat el propietari de l’immoble.

Des de Salvem Casa Vallmanya consideren que el robatori és una mostra més de la degradació de la casa, on fa uns mesos es va obrir un gran esvoranc a la teulada de la coberta principal. El propietari de l’immoble ha assegurat que no ha rebut cap trucada ni de l’Ajuntament d’Alcarràs ni de la Generalitat per buscar una nova ubicació per la caixa forta robada, malgrat que l’alcalde de la localitat, Jordi Janés, va prometre que farien les gestions necessàries.

Racó de la casa de la família Macià a Vallmanya on es guardava la caixa forta / Salvem Casa Vallmanya

Deixadesa de les administracions

La iniciativa ciutadana considera que la responsabilitat del robatori i de la degradació general de la casa és de les administracions involucrades, que han estat “incapaces de protegir aquest patrimoni, malgrat les desenes d’advertiments rebuts sobre la importància i magnitud del mateix, negant una solució per salvar la casa familiar del president Macià que es troba en situació límit, i donant-li un futur”.

També han lamentat “l’immobilisme i la manca d’interès i proactivitat d’uns i altres, propiciant uns fets que ens avergonyeixen com a societat i que posen davant del mirall als seus representants polítics”. A finals del 2021, Salvem Casa Vallmanya ja va alertar que l’immoble es troba “al límit de la desaparició” i va denunciar que l’Ajuntament té sobre la taula una proposta del departament de Cultura i de la Diputació de Lleida per protegir la casa pairal on Francesc Macià estiuejava amb la seva família.