Quatre de cada deu docents de Barcelona i el Vallès Occidental han fet vaga

El Departament d’Ensenyament ha anunciat aquest dimarts que la vaga ha tingut una mitjana d’un 33,05% de seguiment als centres públics i un 8,26% als concertats. Els territoris amb més segument han estat el Consorci d’Educació de Barcelona i el Vallès Occidental, on s’ha calculat que quatre de cada deu docents han secundat l’aturada. Aquesta és la primera de les cinc vagues convocades de forma unitària pels sindicats docents per reclamar millores al sector i per denunciar el que consideren una manca de diàleg del Departament.

En concret, el departament ha acutalitzat les dades fins les sis de la tarda d’aquest primer dia i ha constatat que al Consorci d’Educació de Barcelona hi ha hagut un seguiment del 39,53% als centres públics i del 9,44% als concertats. Al Vallès Occidental ha estat del 39,36% i del 6,46% respectivament. Aquestes dues zones han estat les que més afluència de manifestants han tingut.

Pel que fa a altres parts del territori, al Maresme i el Vallès Oriental les xifres han estat del 36,97% i del 7,91%, al Baix Llobregat del 36,63% i del 12,72% i a Barcelona Comarques del 35,99% als centres públics i del 12,72% als concertats. Als serveis territorials de Girona, el 31,76% de les plantilles dels centres públics ha fet vaga, i el 5,37% dels concertats. Després s’han situat Tarragona (29,21% i 4,22%), la Catalunya Central (24,63% i 5,63%), Lleida (19,85% i 5,36%) i les Terres de l’Ebre (17,09% i 6,85%).

La vaga d’avui convocava el personal docent de centres públics, personal docent de centres concertats, personal d’administració i servei i personal laboral dels centres educatius i de les seus del Departament d’Educació. D’aquesta manera, demanaven -entre d’altres coses- la dimissió del conseller d’Educació Josep González Cambray, qui han titlat de “mal gestor”. A més, segons els sindicats, el detonant del malestar entre els docents ha estat la decisió de modificar el calendari del curs escolar sense consensuar-ho amb el professorat.