Protecció Civil ha demanat avançar els desplaçaments per carretera el dia de Nadal per tornar a casa “el més aviat possible” a causa del temporal d’aquest dijous. A més, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, també ha demanat endarrerir-los per a l’endemà, el dia de Sant Esteve. Solé ha assegurat que el temporal anirà agafant més intensitat com més avançada sigui la tarda, i per això apunta que “com més aviat puguem fer les tornades cap a casa, millor”. De cara a aquest divendres, ha recomanat optar per franges horàries que s’acostin el més possible al migdia.
Actualment, el Meteocat ha activat avisos per acumulació i intensitat de pluja, per neu, per alteració marítima i també per vent, sobretot al nord-est del país.
⚠️ Repassem en només 40 segons els avisos vigents actualment!
🚨 Atenció: avís per acumulació i intensitat de pluja, per neu, per alteració martítima i per vent.
A més, Solé ha previst que en tot el període de pluges d’aquestes dues jornades es puguin acumular entre 200 i 250 litres, sobretot al nord-est del país. També ha advertit que en moments puntuals la intensitat pot ser de 20 litres en 30 minuts. Tot això tindrà una afectació principal als rius de la zona del nord, com ara el Ter, el Fluvià, la Muga, la Tordera, el Foix i el Llobregat. Per aquest motiu, ha demanat prioritzar les carreteres principals per desplaçar-se i evitar travessar rieres.
Alertes per fort onatge
Pel que fa a l’Alt i Baix Empordà, Protecció Civil ha decidit enviar una Es-Alert als telèfons mòbils dels 19 municipis costaners d’aquestes dues comarques per la previsió de fort onatge entre aquest dijous i divendres. En aquest sentit, els serveis d’emergències reclamen a la ciutadania extremar les precaucions, respectar els tancaments d’accés als punts del litoral, i allunyar-se d’espigons, esculleres i passejos marítims.
Per altra banda, les comarques de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, l’Anoia i la Segarra han viscut un dia de Nadal amb neu, que ha fet acte de presència en alguns casos amb enfarinades al voltant dels 300 i els 400 metres. Han estat nevades de poca consideració i on la neu no ha acabat d’agafar, però que són testimoni de l’episodi de mal temps que s’espera que agafi més intensitat a partir de la tarda i vespre.