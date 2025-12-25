El temporal de neu i fred que està sacsejant Catalunya està fent que la mobilitat arreu del territori català es vegi afectat. La neu provoca afectacions a 30 carreteres, la majoria de muntanya. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha destacat que les carretes més afectades són la C-28 al Port de la Bonaigua, l’N-141 a Bossòst, la C-142b al pla de Beret, la C-462 i la C-563 a Josa i Tuixén, l’L-500 i l’L’-501 a la Vall de Boí, l’LV-5004 a Espot i l’LV-4036 a Llers de Cerdanya. També l’LP-4033a i l’LP-4033b a Bellver de Cerdanya, l’LV-5222, l’LV-5223, l’LV-5224 i l’LV-5225 a Sort, l’L-503 a la Torre de Cabdella, l’L-511 a Coll de Nargó, l’LV-4241 entre Lladurs i Guixers, l’LV-5055 entre Vielha i Vilamós, l’LV-5004 a Espot i l’LV-5052 i l’LV-5055 a Vielha e Mijaran. A més, també estan afectades l’L-911 entre Isona i Conca Dellà, l’LV-5131 entre Sort i Soriguera i a Valls d’Aguilar, l’LV-4037 a Prullans i l’N-260 entre Planoles i Guils de Cerdanya. En total en una vintena de carreteres s’ha de circular amb cadenes i en vuit s’ha de circular amb precaució per la presència de neu i gel a la calçada.
On més afectacions està provocant la neu és a l’N-260 entre Xerallo i Pont de Suert i entre Ribera d’Urgellet i Soriguera, on està restringit els de vehicles de tercera categoria. Per altra banda, a la GIV-4016, a la Collada de Toses, s’ha tallat la circulació entre el quilòmetre zero i el nou, al terme municipal de Toses. La neu no és l’únic fenomen natural que està portant maldecaps, ja que el vent està provocant afectacions a la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà i Bagà.
No només el transport per carretera està veient-se afectat, sinó que durant tres hores la línia de Rodalies R3 ha quedat “tallada entre les estacions de Ripoll i Puigcerdà per condicions meteorològiques adverses”. A més, Renfe havia assenyalat que hi havia la “impossibilitat de prestar servei per carretera pel mateix motiu”. Quan passaven pocs minuts de les 3 de la tarda Rodalies ha informat que es restablia el servei tot i que no ho faria amb normalitat immediata.
Restablerta la circulación entre Ripoll i Puigcerdà. Els trens circulen fora del seu horari habitual. S'està treballant en la recuperació de les freqüencies i horaris de pas habituals.— R3 Rodalies 🤖 (@rod3cat) December 25, 2025
La neu, amb més força al Pirineu
La neu que ha caigut aquest dia de Nadal a Catalunya ha provocat enfarinades al voltant dels 300 i 400 metres. En comarques com la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, l’Anoia o la Segarra el paisatge s’ha vist alterat per la caiguda de flocs de neu tot i que el Meteocat destaca que han estat nevades de poca consideració i la neu no ha acabat d’agafar. Les previsions, però, indiquen que ‘el plat fort’ del temporal arribarà a la nit de Nadal cap a Sant Esteve.
La neu ha caigut amb més força al Pirineu i el Prepirineu i les previsions del Meteocat és que una de les grans nevades es pugui produir al Ripollès acumulant-se gruixos de mig metre a 2.000 metres. El temporal de neu però, va acompanyat de pluja i vent. Pel que fa a la pluja el registre més destacat han estat els 17,1 litres per metre quadrat a Cunit registrats pel Meteocat. En el cas dels vents s’espera que arribin a partir de la tarda i afectin la zona costanera. De fet, el Meteocat no descarta que es puguin arribar a registrar ones de fins a cinc metres d’alçada i amb una mitjana d’entre dos i mig i tres metres a gairebé la totalitat del litoral català.