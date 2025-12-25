El temporal de nieve y frío que está sacudiendo Cataluña está haciendo que la movilidad en todo el territorio catalán se vea afectada. La nieve provoca afectaciones en 30 carreteras, la mayoría de montaña. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha destacado que las carreteras más afectadas son la C-28 en el Port de la Bonaigua, la N-141 en Bossòst, la C-142b en el Pla de Beret, la C-462 y la C-563 en Josa i Tuixén, la L-500 y la L’-501 en la Vall de Boí, la LV-5004 en Espot y la LV-4036 en Llers de Cerdanya. También la LP-4033a y la LP-4033b en Bellver de Cerdanya, la LV-5222, la LV-5223, la LV-5224 y la LV-5225 en Sort, la L-503 en la Torre de Cabdella, la L-511 en Coll de Nargó, la LV-4241 entre Lladurs y Guixers, la LV-5055 entre Vielha y Vilamós, la LV-5004 en Espot y la LV-5052 y la LV-5055 en Vielha e Mijaran. Además, también están afectadas la L-911 entre Isona y Conca Dellà, la LV-5131 entre Sort y Soriguera y en Valls d’Aguilar, la LV-4037 en Prullans y la N-260 entre Planoles y Guils de Cerdanya. En total en una veintena de carreteras se debe circular con cadenas y en ocho se debe circular con precaución por la presencia de nieve y hielo en la calzada.

Donde más afectaciones está provocando la nieve es en la N-260 entre Xerallo y Pont de Suert y entre Ribera d’Urgellet y Soriguera, donde está restringido el paso de vehículos de tercera categoría. Por otro lado, en la GIV-4016, en la Collada de Toses, se ha cortado la circulación entre el kilómetro cero y el nueve, en el término municipal de Toses. La nieve no es el único fenómeno natural que está causando problemas, ya que el viento está provocando afectaciones en la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà y Bagà.

No solo el transporte por carretera se está viendo afectado, sino que durante tres horas la línea de Rodalies R3 ha quedado «cortada entre las estaciones de Ripoll y Puigcerdà por condiciones meteorológicas adversas». Además, Renfe había señalado que había la «imposibilidad de prestar servicio por carretera por el mismo motivo». Cuando pasaban pocos minutos de las 3 de la tarde Rodalies ha informado que se restablecía el servicio aunque no lo haría con normalidad inmediata.

Restablerta la circulación entre Ripoll i Puigcerdà. Els trens circulen fora del seu horari habitual. S'està treballant en la recuperació de les freqüencies i horaris de pas habituals. — R3 Rodalies 🤖 (@rod3cat) December 25, 2025

La nieve, con más fuerza en el Pirineo

La nieve que ha caído este día de Navidad en Cataluña ha provocado nevadas alrededor de los 300 y 400 metros. En comarcas como la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, l’Anoia o la Segarra el paisaje se ha visto alterado por la caída de copos de nieve aunque el Meteocat destaca que han sido nevadas de poca consideración y la nieve no ha llegado a cuajar. Las previsiones, sin embargo, indican que ‘el plato fuerte’ del temporal llegará en la noche de Navidad hacia Sant Esteve.

La nieve ha caído con más fuerza en el Pirineo y el Prepirineo y las previsiones del Meteocat es que una de las grandes nevadas se pueda producir en el Ripollès acumulándose espesores de medio metro a 2.000 metros. El temporal de nieve, sin embargo, va acompañado de lluvia y viento. En cuanto a la lluvia, el registro más destacado han sido los 17,1 litros por metro cuadrado en Cunit registrados por el Meteocat. En el caso de los vientos se espera que lleguen a partir de la tarde y afecten la zona costera. De hecho, el Meteocat no descarta que se puedan llegar a registrar olas de hasta cinco metros de altura y con un promedio de entre dos y medio y tres metros en casi la totalidad del litoral catalán.