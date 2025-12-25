Protección Civil ha pedido adelantar los desplazamientos por carretera el día de Navidad para volver a casa «lo antes posible» debido al temporal de este jueves. Además, la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, también ha pedido retrasarlos para el día siguiente, el día de Sant Esteve. Solé ha asegurado que el temporal irá ganando más intensidad a medida que avance la tarde, y por eso señala que «cuanto antes podamos realizar las vueltas a casa, mejor». De cara a este viernes, ha recomendado optar por franjas horarias que se acerquen lo más posible al mediodía.

No te lo puedes perder El temporal provoca afectaciones en 30 carreteras y una línea de Rodalies

Actualmente, el Meteocat ha activado avisos por acumulación e intensidad de lluvia, por nieve, por alteración marítima y también por viento, sobre todo en el noreste del país.

⚠️ Repassem en només 40 segons els avisos vigents actualment!



🚨 Atenció: avís per acumulació i intensitat de pluja, per neu, per alteració martítima i per vent. pic.twitter.com/tbgsV4G9xq — Meteocat (@meteocat) December 25, 2025

Además, Solé ha previsto que en todo el período de lluvias de estas dos jornadas se puedan acumular entre 200 y 250 litros, sobre todo en el noreste del país. También ha advertido que en momentos puntuales la intensidad puede ser de 20 litros en 30 minutos. Todo esto tendrá una afectación principal en los ríos de la zona norte, como el Ter, el Fluvià, la Muga, la Tordera, el Foix y el Llobregat. Por este motivo, ha pedido priorizar las carreteras principales para desplazarse y evitar cruzar rieras.

Alertas por fuerte oleaje

En cuanto al Alt y Baix Empordà, Protección Civil ha decidido enviar una Es-Alert a los teléfonos móviles de los 19 municipios costeros de estas dos comarcas por la previsión de fuerte oleaje entre este jueves y viernes. En este sentido, los servicios de emergencias reclaman a la ciudadanía extremar las precauciones, respetar los cierres de acceso a los puntos del litoral y alejarse de espigones, escolleras y paseos marítimos.

Nieve en la carretera entre Falset y Porrera / ACN

Por otro lado, las comarcas de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, l’Anoia y la Segarra han vivido un día de Navidad con nieve, que ha hecho acto de presencia en algunos casos con espolvoreadas alrededor de los 300 y 400 metros. Han sido nevadas de poca consideración y donde la nieve no ha llegado a cuajar, pero que son testimonio del episodio de mal tiempo que se espera que gane más intensidad a partir de la tarde y noche.