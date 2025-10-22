Accedir a un habitatge és un dels grans reptes actuals per a la majoria de la joventut catalana. Per fer front a aquesta realitat, l’Institut Català de Finances (ICF), en nom i per compte de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha posat en marxa els Préstecs Emancipació. Aquest ajut consisteix en el finançament de l’entrada del primer habitatge a les persones joves fins al moment en què hagin acabat d’amortitzar la hipoteca principal.
Amb una dotació pressupostària de 100 milions d’euros, aquests préstecs volen esdevenir una eina per facilitar als joves que volen fer un pas endavant i accedir al seu primer habitatge en propietat.
Fins a 50.000 euros en ajuts
Els Préstecs Emancipació cobreixen fins al 20% del valor de l’immoble, amb un topall màxim de fins a 50.000 euros. El 80% restant l’aportaran les entitats bancàries adherides al programa; com són Arquia, Banc Sabadell, Bankinter, BBVA, CaixaBank i imagin, Caixa Enginyers, Caixa Guissona i LABORAL Kutxa.
A més, l’ajut té un tipus d’interès del 0% i no s’ha de començar a retornar fins que el préstec amb l’entitat col·laboradora hagi estat amortitzat en la seva totalitat, és a dir, fins que no s’hagi acabat de pagar la hipoteca, amb una màxima de durada de 30 anys. Després d’aquest període, es disposarà de 5 anys més per retornar la totalitat del préstec amb l’ICF en quotes mensuals.
Qui es pot beneficiar del Préstec Emancipació?
Aquest préstec va destinat a persones d’entre 18 i 35 anys (inclosos) empadronades a Catalunya i que vulguin comprar el seu primer habitatge. Tot i això, els sol·licitants han de complir els següents requisits:
- L’habitatge ha de ser el primer que compra la persona sol·licitant i ha d’esdevenir la seva residència habitual.
- Els ingressos bruts anuals de les persones que hi viuran (incloent-hi menors i persones que no sol·licitin el préstec) no podran superar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) multiplicat per 6,5.
- Estar al corrent de pagament de deutes amb les administracions públiques i amb l’Institut Català de Finances.
Condicions que ha de complir l’habitatge
L’habitatge comprat ha de complir els següents requisits:
- Tenir cèdula d’habitabilitat vigent.
- Estar ubicat a Catalunya.
- No estar qualificat prèviament com a habitatge de protecció oficial (HPO).
Pot ser tant d’obra nova com de segona mà. Cal tenir en compte que s’haurà d’informar la referència cadastral en el moment de fer la sol·licitud.
El procés de sol·licitud del préstec
El procés per finançar la compra del primer habitatge es completa amb dos préstecs diferents:
- Primer, cal demanar el préstec ICF Habitatge Emancipació a través la banca digital de l’ICF (tràmit disponible a partir del 30 de juny de 2025).
- Si s’aprova el préstec amb l’ICF, s’ha de contactar amb una de les entitats bancàries adherides al conveni per demanar una hipoteca que cobrirà la resta del finançament amb termini màxim de 30 anys. Les condicions d’aquest segon préstec seran les acordades entre l’entitat i el client.
Des del moment que el préstec amb l’ICF sigui aprovat, s’obre un període de 6 mesos per signar la hipoteca amb l’entitat bancària. Si no es formalitza la hipoteca dins aquest termini, s’haurà de contactar amb l’ICF per extendre la validesa de l’aprovació.
En cas que la suma dels préstecs de l’ICF i el banc no cobreixin el 100% del preu de compra de l’habitatge, el sol·licitant haurà d’aportar l’import que falti amb recursos propis.