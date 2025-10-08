‘Pla 50.000 habitatges’ de la Generalitat: 1.100 milions anuals per sacsejar el mercat

Les notícies sobre l’increment constant del preu de l’habitatge i els casos de desnonaments s’han disparat els darrers anys a Catalunya i, malgrat que s’han aprovat diverses iniciatives legislatives per moderar els preus dels lloguers, la Generalitat ha fet un pas més i llança el Pla 50.000 habitatges. Es tracta d’una iniciativa dissenyada com a estratègia de llarg abast per sacsejar el mercat immobiliari amb l’ampliació del parc públic d’habitatge. L’objectiu és garantir l’accés a una llar digna per a tots els ciutadans i fomentar un model residencial sostenible i equitatiu.
Per aquesta raó, el govern català planifica la construcció de 50.000 nous habitatges protegits fins a l’any 2030. Per assolir-ho, hi haurà una inversió de 1.100 milions d’euros cada any. La idea és incrementar l’oferta d’habitatge protegit de lloguer assequible amb la construcció d’edificis nous i amb la mobilització de sòl públic. També treballa amb la col·laboració amb ajuntaments i entitats per assegurar una distribució equilibrada dels habitatges arreu del país.
Joves, famílies amb rendes baixes i persones vulnerables
El projecte s’encara especialment a garantir l’accés a l’habitatge als col·lectius amb més dificultats, com ara els joves, les famílies amb rendes baixes i les persones en situació de vulnerabilitat. El pla no deixa de banda els reptes mediambientals, ja que el projecte inclou la construcció amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, per reduir l’impacte ecològic dels nous edificis d’habitatges.
Un altre dels punts claus és la distribució d’aquests 50.000 habitatges, que es volen repartir en diverses zones del país de manera que s’impulsi un creixement urbanístic equilibrat. Es prioritzarà els municipis amb major demanda d’habitatge assequible, però també s’impulsarà la regeneració urbana en zones que requereixin una renovació del teixit residencial, àrees que necessitin habitatges perquè els habitants no n’hagin de marxar o n’hi puguin anar de nous. Segons la Generalitat, el pla es desenvoluparà en diferents fases per tal de garantir la viabilitat dels projectes i la seva correcta execució.
Un total de 743 habitatges adquirits per destinar-los a lloguer
A més a més del Pla 50.000 habitatges, al febrer, la Generalitat va adquirir 743 habitatges ja construïts per destinar-los al parc públic de lloguer assequible. La inversió va ser de 72 milions d’euros, i es tracta d’habitatges de tot Catalunya. La llista completa dels pisos adquirits, per municipis, es pot consultar aquí.