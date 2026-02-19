Un total de 48.000 euros. Aquesta és la indemnització que proposa la Comissió Jurídica Assessora al Govern per pagar a dues persones que van haver d’esperar vuit anys que els Mossos d’Esquadra els comuniqués la identificació del cadàver d’un familiar. Així ho determina un dictamen de l’organisme –el 314/2025, al qual ha tingut accés El Món– arran d’una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració, instada pels familiars després que el Departament d’Interior s’espolsés les puces de sobre per la negligència de la policia de la Generalitat en el cas. De fet, ho titllen de “funcionament anormal del servei públic policial”, del qual ni Interior ni la seva asseguradora se’n volien fer càrrec al·legant “manca de nexe causal entre el dany reclamat i el funcionament de l’administració”.
Segons el dictamen, de 27 pàgines i del qual ha estat ponent Lucía Casado, la família va haver d’esperar fins a vuit anys i mig que els Mossos li comuniquessin que la Guàrdia Civil havia identificat el cadàver. Els juristes destaquen les “circumstàncies viscudes” per part dels familiars que, “a més de la incertesa i l’angoixa patides pel fet de viure pendents de si la seva familiar podria aparèixer en un moment o altre, han hagut de tramitar diferents procediments judicials de jurisdicció voluntària davant del Jutjat de Primera Instància”. “Els familiars han patit un dany moral”, sentencien.
Dotze anys de neguit i incertesa
El cas es remunta al mes de febrer de 2010, quan la persona finada va desaparèixer a la platja. Els familiars van denunciar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra la desaparició el mateix dia –en el dictamen no se n’especifica la data–, tres hores després que fos vista per darrera vegada. Es van obrir diligències policials. El maig del mateix any va aparèixer a la platja un cadàver sense identificar que va ser analitzat pel departament de biologia de la Guàrdia Civil i es van obrir diligències en un jutjat d’instrucció.
El març de 2014, a través del programa d’identificació de perfils genètics, CODIS, es va produir el que s’anomena match, això és coincidència de perfils genètics. L’institut armat, un cop obtinguda aquesta coincidència, van remetre un correu electrònic al Laboratori de Genètica dels Mossos d’Esquadra, demanant un “intercanvi d’informació policial” per la trobada d’un cadàver sense identificar. Els Mossos van respondre aportant dades dels familiars i de les diligències policials instruïdes. El mateix mes de març, el departament de Criminalística de la Guàrdia Civil va identificar el cadàver i ho va remetre al jutjat d’instrucció i als Mossos d’Esquadra. El 20 de novembre de 2020, el jutjat d’instrucció declarava la mort de la persona desapareguda perquè havien passat deu anys des de l’últim cop que se l’havia vist.
A partir d’aquí, la Comissió Jurídica Assessora, considera que es va perpetrar “l’anormal” servei policial, descobert gràcies, en certa manera, a la casualitat. El juny de 2022, el Centre Nacional de Desapareguts va fer una auditoria que va detectar discrepàncies entre les bases de dades policials. La sorpresa va ser que, en aquest cas, els Mossos no disposaven de mostres d’ADN dels familiars perquè s’havien esborrat del CODIS el novembre 2016, dos anys després d’identificar-se el cadàver per part de la Guàrdia Civil. Quan els Mossos van investigar aquest esborrat de dades, van recuperar l’expedient del cas i van comprovar que la finada havia estat identificada l’any 2014. No va ser fins a l’octubre de 2022, dotze anys després de la desaparició i vuit anys i mig després de la identificació, que els Mossos van comunicar als familiars la localització del cadàver i el nínxol on havia estat enterrat. La família reclamava 133.500 euros d’indemnització que els advocats del Govern proposen reduir a 48.000 euros, més els interessos.