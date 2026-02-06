El cas de l’Anodí, nom del sumari de l’excap de la UDEF de Madrid, Oscar Sánchez Gil, a qui van trobar 20 milions d’euros emparedats a casa seva, continua obert i aportant moltes sorpreses. Fins i tot, reials. Ho demostra la detenció d’aquesta setmana l’aristòcrata i empresari Francisco de Borbón, un cosí del rei emèrit Joan Carles de Borbó, ara pròfug de la justícia. Francisco de Borbón va ser arrestat per la seva presumpta implicació en la profusa xarxa de blanqueig que tenia el policia.
El titular del Jutjat Central d’Instrucció número 1 de l’Audiència Nacional –amb la nova llei, rebatejat com a Secció d’Instrucció del Tribunal Central d’Instància. Plaça núm. 1–, Francisco de Jorge, va ordenar l’arrest del cosí de l’emèrit a petició de la fiscalia antidroga. Després d’una primera vista i de passar la nit al calabós, el ministeri públic va demanar al jutge instructor posar-lo en llibertat a canvi d’una fiança de 80.000 euros. Una quantitat que el jutge va reduir a 50.000 euros, la retirada del passaport i les visites cada quinze dies al jutjat.
Droga amagada en pinyes
El jutge no només va fer detenir Francisco de Borbón, fill Francesc de Borbó i Escasany, duc de Sevilla, sinó que va arrestar tres persones més que podrien estar vinculades al blanqueig. Entre aquests detinguts hi ha un famós rellotger de Marbella, Tirso Muyo, i Claudia Mireya, que també van quedar en llibertat un cop pagades les fiances de 60.000 euros i 20.000 euros respectivament. Queda pendent la decisió del jutge pel que fa al quart detingut.
La fiscalia antidroga considera que els quatre arrestats formaven part d’una xarxa de tràfic de drogues i blanqueig de capitals que dirigien l’excap de la UDEF a Madrid, i Ignacio Toran, considerat per la policia un presumpte capo del narcotràfic amb base a Espanya. La detenció de Borbó s’ha argumentat per la seva participació en l’empresa ET Finetch Europe, una companyia de criptomoneda amb seu fiscal a Dublín (Irlanda) però sense oficina ni treballadors. Els investigadors consideren que va servir per blanquejar ingressos que procedien de la droga. En concret, diners que procedien de l’entrada per ports espanyols a través de contenidors marítims.
Segons els primers informes de la divisió d’afers interns del Cos Nacional de Policia (CNP), els investigadors van trobar una pista de 25 milions de dòlars en diferents monedes, incloses de virtuals, que serien de l’exinspector Sánchez, ara a la presó sense fiança, i del seu soci Toran, que la policia admet que havia estat el seu confident. El cap del fil va ser el telèfon d’Eduardo Moreno, un administrador d’una de les empreses investigades, Frumonsa, perquè a una de les seves naus havia d’arribar un contenidor de 1.605 quilos de cocaïna amagada en pinyes, interceptat l’any 2021 i que la policia relaciona amb la trama.