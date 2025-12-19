La negociació col·lectiva entre el departament d’Interior i Seguretat Pública i els sindicats de Mossos d’Esquadra amb representació al Consell de la Policia, fa mesos que dura. De fet, és una negociació amb tensió i protestes com la que es va viure el passat deu de desembre davant la comissària més gran de la policia de la Generalitat a Barcelona, la de Travessera de les Corts. A més, cal afegir la divisió sindical respecte als termes d’un esborrany d’acord i el front judicial obert pel decret de reestructuració del cos que advocats de la Generalitat i Mossos veuen com una manera de refer a la mida de l’actual director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, el sanedrí del cos.
A tot això, ara cal afegir un nou front. En concret, la denúncia que ha registrat davant la Sindicatura de Greuges el sindicat que agrupa els Mossos independentistes, el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya (SEGCAT). Una associació, però, que no té representants a la taula de negociació, i que no només han quedat al marge de les reunions, sinó que a més denuncia que no se li ha traspassat cap informació dels preacords assolits o dels termes o continguts de la negociació al·legant haver aplicat un “règim reforçat de confidencialitat. Una manera, al·leguen en la denúncia a la Sindicatura de “restringir l’accés a la informació i limitant la possibilitat de difusió dels debats i propostes en curs”.
“Excessiu i no prou ponderat”
La queixa, a la que ha tingut accés El Món, s’argumenta en què “la confidencialitat aplicada ha estat de caràcter excessiu i no prou ponderat, amb un impacte real sobre l’exercici efectiu de l’acció sindical”. En aquest sentit, si bé, per una part admeten que potser estaria justificat en algunes fases de la negociació la discreció oficial, com ara, la “vinculada a memòries econòmiques preliminars o a tràmits pressupostaris pendents de validació”, ara consideren que afecta els drets sindicals i a la neutralitat de l’administració.
En aquest sentit, la queixa recull que simultàniament a l’aplicació d’aquest règim estricte de confidencialitat, “la Direcció General de la Policia va difondre, a través de la Intranet corporativa del Cos de Mossos d’Esquadra, un comunicat institucional adreçat a la totalitat del col·lectiu”. Un comunicat en el qual destaquen que van definir els termes del potencial pacte com un “acord històric” i com una “finestra d’oportunitat” per les “millores substancials i àmpliament consensuades” que “no s’hauria de veure frustrada”. Pel sindicat, és un “missatge institucional que es produeix en un moment previ a la ratificació de l’acord i mentre la negociació formal continua oberta”.
De fet, la Subdirecció general de recursos humans ha convocat de manera urgent i extraordinària una reunió el dilluns 22 de desembre, un cop la Comissió de Retribucions ha donat llum verda als termes de l’acord que SEGCAT desconeix. Una mena de preacord que, de moment, no compta amb el suport de la totalitat dels sindicats del Consell de la Policia. En tot cas, SEGCAT es queixa a la Sindicatura de Greuges de què “la combinació d’una confidencialitat reforçada en l’àmbit de la taula de negociació i, alhora, la difusió d’un relat institucional únic i valoratiu a través d’un canal corporatiu exclusiu de l’Administració genera una clara asimetria informativa”. Una asimetria que, a parer seu, busca “influir en la percepció del col·lectiu i vulnera el principi de neutralitat i la llibertat sindical”.