El 80% de les denúncies que reben els Mossos d’Esquadra i policies locals per ocupació són de pisos que es troben buits i són de grans tenidors o fons d’inversió. A més, en els deu primers mesos de l’any, les ocupacions han baixat al voltant d’un 18,1% respecte a l’any anterior, però els intents de violació de domicili han anat a l’alça.
Segons les dades de Mossos d’Esquadra analitzades per l’ACN (Agència Catalana de Notícies), el nombre d’ocupacions denunciades va arribar a les 6.257 durant el 2024, el que suposa una mitjana de 17 denúncies cada dia. D’aquesta manera, el 2024 es va veure un increment del 8% respecte al 2023, la xifra més alta des del 2020. Entre els mesos de gener i octubre del 2025, els cossos policials han registrat 4.345 denúncies d’ocupació, un miler menys que en el mateix període de l’any passat.
La sotscap executiva de Mossos, Alícia Moriana, ha explicat a l’ACN que quan el propietari és un gran tenidor o un fons d’inversió -la majoria de les denúncies per ocupacions d’aquest 2025- hi ha “certa dificultat” per localitzar-lo i perquè denunciïn l’ocupació, el que és un pas clau perquè s’actuï.
Així, aquest any els Mossos han creat un “cercador d’immobles” d’ús només intern de pisos de grans tenidors, en el qual participen la Sareb i diverses entitats financeres, a fi de comprovar més ràpidament si un immoble és d’aquest tipus de propietaris i de tenir “una persona de contacte per poder activar el recurs policial i judicial” mitjançant denúncia.
En qualsevol cas, les dades mostren només els fets que s’han reportat a la policia, i no aquells que han decidit fer-ho directament al jutjat o els qui no han arribat a cap instància.
Augmenten els intents de violació de domicili
Malgrat que les ocupacions consumades han disminuït, els intents de violacions de domicili i les temptatives d’usurpacions d’habitatge han anat a l’alça. Després d’un augment ininterromput des de com a mínim el 2019, l’any passat es va arribar a 2.057 intents frustrats, gairebé el doble que cinc anys abans. Durant els primers deu mesos del 2025 ja se n’han comptat 1.713, sis menys que en el mateix període que el 2024, així que a finals d’any les xifres podrien igualar o superar les de l’any passat.
Des dels Mossos s’apunta que els motius de l’augment d’intents fallits és a causa de l’actuació policial, però també de “la sensibilitat dels veïns”, el que permet una acció més ràpida per part dels cossos de seguretat sense haver d’esperar un llarg procés judicial. En aquesta línia, la llei 1/2023 introdueix mesures urgents per a afrontar la inactivitat dels propietaris en els casos d’ocupació il·legal d’habitatges amb alteració de la convivència veïnal. Així, ha explicat, en casos de problemes de desordres públics o d’activitats delictives, si el propietari és un gran tenidor que “desatén la seva obligació” d’actuar, la comunitat de veïns o l’ajuntament poden engegar les accions legals per aconseguir el desallotjament.
Palafrugell i Salt, la ràtio més alta d’ocupacions
A escala territorial, les ocupacions no són uniformes en els últims anys. El Pla de l’Estany i el Berguedà van registrar el creixement percentual més gran de denúncies per ocupació del 2023 al 2024. En nombres absoluts, el Vallès Occidental va registrar 218 denúncies més l’any passat que l’anterior, un 40%, fins a les 761. Es tracta de la segona comarca amb més incidència, després del Barcelonès, que en sumava 1.467 l’any passat, tot i que la xifra va disminuir un 4,2% respecte al 2023.
Entre els municipis de més de 100.000 habitants, les ràtios més elevades d’ocupacions durant el 2024 van donar-se a Palafrugell (38 casos per cada 10.000 habitants) i Salt (37 casos). A més, Canovelles, la Ràpita, Mataró i Calonge, a banda de Castelló d’Empúries, Platja d’Aro, Berga i Cunit, també tenen més de 20 casos per cada 10.000 habitants.