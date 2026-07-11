Moments de terror absolut a 15.000 peus d’alçada. Un vol de la companyia Ryanair (operat per Malta Air) que feia la ruta entre Tessalònica (Grècia) i Memmingen (Alemanya) ha estat a punt d’acabar en tragèdia. Poc després d’enlairar-se, una de les finestretes de la cabina s’ha trencat de sobte, provocant una despressurització que gairebé xucla un passatger cap a l’exterior de l’aparell.
Segons han avançat diversos testimonis i plataformes especialitzades com Flightradar24, l’home afectat viatjava precisament al seient de la finestra que s’ha trencat. Una passatgera ha detallat a Ràdio Salònica que ha vist com l’home del seient al costat de la finestreta trencada “tenia el cap fora de l’avió” i com altres passatgers “l’han agafat i l’han immobilitzat”.
La dona ha afegit que “per sort, no s’havia tret el cinturó de seguretat”, un fet que, amb tota probabilitat, li ha salvat la vida. “Hi ha hagut pànic, crits i xiscles, perquè hem perdut altitud immediatament per la descompressió”, ha admès la dona. Flightradar24, per la seva banda, ha exposat que “un passatger ha estat parcialment succionat cap a fora, però que altres passatgers i la tripulació l’han rescatat”.
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp
Aterratge d’emergència i crema de combustible
Davant la gravetat de la situació, els pilots de l’aeronau han hagut d’actuar a contrarellotge. L’avió ha començat a cremar combustible ràpidament per perdre pes i fer un descens segur, aconseguint finalment fer un aterratge d’emergència al mateix aeroport de Tessalònica d’on havia sortit minuts abans. La companyia de baix cost irlandesa ha emès un escarit comunicat on es limita a assenyalar que l’aparell “ha aterrat amb total normalitat” i que els passatgers han estat redirigits a la terminal.
Tot i el missatge de calma de l’empresa, Ryanair ha hagut de reconèixer que un dels viatgers ha requerit assistència mèdica immediata un cop a terra a causa de les ferides i el fort xoc emocional. El portal de notícies grec Newsit afirma que el passatger va ser traslladat a un hospital en estat de xoc, amb una lesió al coll i cremades per fricció. Les autoritats aèries ja investiguen quines han estat les causes d’aquesta fallada estructural tan greu en una de les finestres, en un nou ensurt que torna a posar el focus sobre la seguretat i el manteniment dels avions en plena temporada alta d’estiu.