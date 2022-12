Mor el Papa Benet XVI, el primer a renunciar

El Papa Benet XVI (1927, Marktl, Alemania), de nom Joseph Ratzinger, ha mort aquest dissabte als 95 anys després de dies malalt. El Vaticà va anunciar que la seva salut havia empitjorat en els últims dies i finalment ha mort aquest dissabte. El Papa emèrit ha traspassat a les 9.34 d’aquest dissabte 31 de desembre, al monestir Mater Ecclesiae del Vaticà, segons ha informat la Santa Seu en un comunicat enviat a la premsa. Benet XVI va succeir en el càrrec a Joan Pau II quan tenia 78 anys i va ser pontífex entre el 19 d’abril del 2005 i el 28 de febrer del 2013 amb gairebé 86. Després de renunciar, el va substituir el Papa Francesc, Jorge Mario Bergoglio, que continua exercint el màxim càrrec de l’Església catòlica.

El primer Papa que va renunciar

Va ser el 28 de febrer del 2013 quan es va produir la notícia. Entre aplaudiments, Benet XVI va renunciar a continuar en el càrrec pel bé de l’Església i per falta de forces per continuar la tasca. Va ser Papa durant 2.872 dies, dues hores i deu minuts i es va convertir en el primer en renunciar en 700 anys d’història. “No abandono la creu”, va explicar malgrat haver assegurat que estaria “ocult pel món” en aquesta nova etapa. La seva mort amb 95 anys ha fet que finalment hagi passat més anys com Papa emèrit que com pontífex actiu.

El Papa Benet va ser acusat aquest mateix any d’haver encobert un cas d’abusos sexuals quan era arquebisbe de Múnich i Freising, entre 1977 i 1982. De fet, havia de testificar en un judici per aquestes acusacions, però finalment ha mort abans de fer-ho.

El Papa emèrit, Benet XVI

Va demanar perdó a les víctimes d’abús

Anys abans, mentre era pontífex, Benet XVI es va reunir amb les víctimes d’abusos i els va demanar perdó. Al maig del 2011 va enviar al cardenal William Levada, una carta circular que descrivia com s’havia d’actuar davant els casos d’abusos. Va arribar a totes les confederacions episcopals del món, a les quals també va exigir que redactés guies d’actuació.

En el document del Papa demanava als bisbes que cooperessin amb les autoritats civils i els exigia “remetre a les autoritats els delictes” d’abusos sexuals dels clergues i el personal religiós o laic vinculat a l’Església. També els va instar a estar “disposats a escoltar les víctimes i els seus familiars”.