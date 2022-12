El papa Benet XVI està “lúcid” però “greu”, segons el Vaticà

La salut del papa retirat Benet XVI és delicada. Aquest dijous, en el primer informe mèdic des que les condicions de salut del papa emèrit es deterioressin de manera dràstica en les últimes hores, s’ha confirmat que el seu estat és “greu”, però que la seva situació en aquest moment “és estable” i ell està “lúcid.” Ho ha explicat el director de l’Oficina de Premsa del Vaticà, Matteo Bruni, i ho recull Europa Press, que també ha detallat que Benet XVI havia pogut “descansar bé” durant la nit passada i aquest matí s’ha llevat “absolutament lúcid i alerta”.

El Papa Francesc demana una “oració especial” pel papa emèrit | Europa Press

El Papa Francesc demana resar per ell

Benet XVI ha passat la nit a la Ciutat del Vaticà, al monestir Mater Ecclesiae, on viu des que va renunciar al pontificat el 2013. A hores d’ara, tot i el seu delicat estat de salut, encara no se l’ha traslladat a cap hospital. Així i tot, està rebent tota l’atenció mèdica necessària, segons informa l’agència de notícies.

Aquest dimecres, al final de l’audiència general que se celebra a l’aula Pablo VI del Vaticà, el Papa Francesc ha demanat una “oració especial” per al papa emèrit perquè “està molt malalt”. En la seva petició, el Papa ha assegurat que, “en el silenci”, Benet XVI, “està sostenint l’església” i ha convidat a “resar per ell i acompanyar-lo en aquestes hores difícils”. L’estat de salut de Joseph Ratzinguer manté preocupats el Vaticà i també al món.

Missa especial per a Benet XVI

El Vicariat de Roma, del qual Benet XVI és bisbe emèrit, ha convocat una missa per aquest divendres a la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral de Roma, per resar per l’estat de salut del papa retirat. La cerimònia començarà a les 17.30 hores i, a través d’una carta, el cardenal vicari Angelo De Donatis de la diòcesi de Roma, fa una crida a tota la comunitat eclesiàstica per “unir-se en una oració per Benet XVI, la salut del qual ha empitjorat per la seva avançada edat”.