L’empresa catalana que vol acabar amb el paper d’alumini als patis escolars

L’empresa catalana Roll Eat està revolucionant els patis de les escoles per fer de l’hora d’esmorzar un moment més sostenible. L’empresa va néixer el 2006 per buscar la solució a un problema mediambiental que torna a estar en el punt de mira, la sequera, però de seguida van evolucionar cap als embolcalls sostenibles, el que els ha comportat poder internacionalitzar-se. “És el nostre ADN”, assenyala la CEO de l’empresa, Meritxell Hernández, en conversa amb El Món. L’empresa ja té més de mil clients, entre els quals hi ha, per exemple, l’Ajuntament de Barcelona, que fa d’intermediari amb les escoles per eliminar el paper d’alumini dels patis escolars.

Roll Eat és la marca paraigua de productes com Snack’n go –un porta snacks que té especial èxit entre els més petits– o Boc’n’ Roll. Aquest últim és el producte més exitós: un embolcall sostenible i reutilitzable que s’ha popularitzat als patis de les escoles. És el producte que més interessa als centres educatius, que són els principals clients de Roll Eat cada setembre. Els compren moltes unitats, les personalitzen i les fan arribar a les famílies per desterrar el paper d’alumini de les escoles.

Un bocata dins de l’embolcall Boc’n’Roll

L’objectiu del ‘zero alumini’ s’instaura a les escoles

Una de les escoles que fa anys que recorre a embolcalls com els d’aquesta empresa és l’escola Pia Igualada. El seu director, Salvador Torné, explica que fa molts anys que fan ús d’aquest producte, tot i que no ha estat fins que els alumnes “s’ho han fet veritablement seu” que s’ha notat un canvi en l’ús d’embolcalls. Aquesta escola verda organitza els alumnes de manera que treballin projectes per millorar la sostenibilitat del centre, i la proposta d’un d’aquests grups l’any 2016 va ser reduir el nombre d’embolcalls d’un sol ús al pati de l’escola.

D’aquesta manera, aquest grup va proposar fer un concurs titulat Alumini zero i el premi per a tota la classe van ser Boc’n’ Rolls, aquests embolcalls divertits i sostenibles de Roll Eat. “Ja en compràvem abans del 2016, però amb aquest concurs els alumnes s’ho van fer seu i es va reduir molt més l’ús de paper d’alumini”, explica Torné.

Ara en aquesta escola ja és tradició comprar aquest producte i repartir-lo entre els alumnes de primer d’ESO perquè el mantinguin durant tots els anys que passen a l’escola. “Aquest any els de primer han tingut Boc’n’ Rolls gratuïts a canvi de signar el compromís de fer-lo servir”, explica el director del centre, que puntualitza que cada any n’adquireixen gràcies a subvencions de l’Ajuntament d’Igualada un cop han presentat els projectes ambientals del centre.

La intervenció dels ajuntaments per eliminar el paper d’alumini dels patis

Per la seva banda, la CEO de l’empresa assenyala que l’avantatge per a les escoles i els ajuntaments és que amb una compra gran el producte els surt molt més econòmic. Així, Roll Eat rep moltes peticions de les institucions públiques. “Si un ajuntament fa una campanya de reducció de residus ens contacta i treballem conjuntament”, assenyala abans de posar com a exemple l’Ajuntament de Barcelona.

“Fa molts anys que Barcelona fa campanya sobre embolcalls sostenibles i ens compren una quantitat molt gran de Boc’n’ Rolls”, explica Hernández. Apunta que l’Ajuntament fa arribar els productes a les escoles si aquestes es comprometen a fer xerrades de sensibilització o activitats com valoració dels residus que es generen a l’esmorzar si es fa servir paper d’alumini.

Conscienciar els nens que la sostenibilitat no és avorrida

Segons Hernández una de les claus és arribar als nens amb dissenys divertits perquè s’adonin que la sostenibilitat “no ha de ser avorrida”. “Fem que els nens vulguin utilitzar el producte i les famílies també, perquè fer servir aquest embolcall és més pràctic, més ràpid i no ocupa gens de lloc”, explica la CEO de Roll Eat. Hernández insisteix que el producte no comporta cap renúncia a la comoditat ni implica gastar més diners, perquè s’amortitza ràpidament pel cost que té, 10 euros. L’objectiu, assenyala, també és fomentar que l’esmorzar es prepari a casa i s’eviti comprar brioixeria poc saludable.

Un grup de nens treballant al pati / ACN

Cinc mercats internacionals interessats en aquesta empresa catalana

Els productes de Roll Eat han trencat fronteres i ja es poden trobar en cinc mercats europeus a banda de Catalunya: França, Itàlia, Anglaterra, Alemanya i Holanda. “La sensibilització ha anat augmentant amb el temps a tota Europa i el component mediambiental, que abans estava en segon pla, ara és gairebé el que més importa”, explica Hernández. La CEO de Roll Eat conclou que la sostenibilitat abans era “de nínxol” mentre que actualment ja és “mainstream”.