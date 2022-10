Un club nocturn drogava els clients per robar-los diners de les targetes

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dijous a dues dones per estafar clients al club nocturn on treballaven, a Sant Andreu de la Barca. Les encarregades del local dormien els homes amb diversos fàrmacs, que dissolien amb les begudes alcohòliques, i feien càrrecs fraudulents amb les seves targetes de crèdit. Les quantitats estafades van dels 150 als gairebé 3.000 euros. Les detingudes estan acusades de quatre delictes d’estafa i un contra la salut pública, per utilitzar substàncies perilloses que poden causar greu dany a la salut. La policia també va detenir una tercera dona per delicte contra la salut pública perquè portava 10 grams de cocaïna a sobre.

Hi ha, almenys, quatre víctimes

A finals de setembre, els mossos posen en marxa una investigació després de conèixer que s’havien presentat quatre denúncies per estafa. Totes les víctimes denunciaven càrrecs fraudulents als seus comptes i els dies i franges horàries coincidien en els moments en què es trobaven al club nocturn. Les víctimes, després de prendre algunes copes a l’establiment de Sant Andreu de la Barca, havien perdut la noció del temps, s’havien trobat malament i el que havia passat posteriorment ja no ho recordaven. Més tard, s’havien adonat que els seus comptes registraven càrrecs no autoritzats de diferents quantitats en un període de temps molt curt i que coincidia amb la seva estada al local.

A part d’aquestes denúncies, la policia catalana va trobar que, mesos abans, la Policia Local del municipi del Baix Llobregat havia atès un home, client del mateix club, i que denunciava que només havia pres una consumició i que tenia dificultats, fins i tot, per mantenir-se dempeus.

Els fàrmacs estaven guardats en una caixa on s’hi podia llegir la paraula ‘Dormir’ | ACN (Cedida pels Mossos d’Esquadra)

Barrejaven fàrmacs amb les copes

Els agents acrediten a través de la investigació que les dues encarregades eren les úniques que servien les copes i que cobraven les consumicions als clients. Així, les dones aprofitaven aquesta situació per, presumptament, barrejar els fàrmacs amb les begudes alcohòliques perquè els clients quedessin endormiscats i poder realitzar els càrrecs fraudulents.

Una caixa amb una paraula escrita: ‘Dormir’

El 13 d’octubre es va dur a terme el dispositiu i els Mossos d’Esquadra van entrar i escorcollar el club, que va acabar amb la detenció de les dues encarregades. En l’operació, la policia troba darrere del taulell una caixa de fàrmacs amb una paraula escrita: ‘Dormir’.

Dins d’aquesta caixa hi troben diversos comprimits de deu medicaments diferents, la majoria dels quals s’utilitzen per tractar l’ansietat. A més, van trobar una llibreta on s’hi havien anotat els números PIN de les targetes de crèdits dels clients.

La investigació continua oberta

Aquest mateix dijous, les dues detingudes van passar a disposició judicial i el jutge en funcions de guàrdia va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La tercera detinguda va quedar en llibertat després de declarar en seu policial a l’espera que la citi el jutge.

La investigació continua oberta i no es descarta que es facin noves detencions ni que apareguin més víctimes de l’estafa.