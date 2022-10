Fundació Catalana de l’Esplai obre un refugi per a dones joves maltractades

La Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) ha creat un espai segur per a l’acompanyament de dones joves que han patit violència de gènere. Coordinat per dues psicòlogues, han assegurat que vol ser un “espai de seguretat i cures” on les participants, durant tres mesos, puguin compartir experiències i trencar l’aïllament social que va associat als maltractaments. Aquesta aposta vol creuar els murs que les víctimes construeixen després de les agressions per tal de poder continuar amb la recuperació “Els oferim eines perquè reactivin el motor de la seva vida, però el més empoderador és que comparteixin experiències amb dones que han passat pel mateix”, assenyala l’Àfrica Raval, psicòloga.

Com ha explicat aquest dissabte Raval, l’objectiu era oferir a aquestes dones “estratègies” i “espais de seguretat”. Així, a banda d’assessorament jurídic, cursos d’autodefensa o treballar la seva autoestima, se’ls facilita un espai propi on interactuar entre elles de forma lliure i segura. Raval recorda que les dones que pateixen violència de gènere són aïllades socialment pel seu maltractador i que trobar un espai “segur” on escoltar i ser escoltades les ajuda molt a tirar endavant.

Sessió del programa AMA de Fundesplai adreçat a mares joves / ACN

Històries personals d’algunes víctimes

Una de les participants en l’arrencada del projecte és la María Montenegro, que ha arribat a Catalunya amb el seu fill de cinc anys després d’anys de maltractaments al seu país. Sense feina ni papers, els serveis socials la van derivar a Fundesplai on, assegura, s’ha sentit acollida i estimada. “Les dones maltractades arrosseguem molts traumes que fan difícil que puguem refer la nostra vida. Aquí m’estan ajudant des de molts punts de vista per poder-ho aconseguir”, ha assenyalat.

A banda de formar-se per ser monitora de lleure, el que més destaca la María és que a Fundesplai li han ofert una “xarxa” per tornar a sentir-se part de la societat. Posa en valor, per exemple, que mentre ella treballa per “tornar a estar bé”, el seu fill, que participa en les activitats organitzades per Fundesplai, creix en un ambient segur i sa, “amb tot el que això comporta”.