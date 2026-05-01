Una multinacional francesa “rocosa” amb el català té un gest amb la llengua

La multinacional francesa Leroy Merlin, que compra amb gairebé una vintena d’establiments a Catalunya, acumula antecedents per episodis de catalanofòbia i vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants, però, recentment ha tingut un gest amb la llengua catalana per intermediació del Departament de Política Lingüística. Tal com ha anunciat la conselleria de Francesc Xavier Vila a través del seu compte de la xarxa social X, aquesta cadena d’establiments dedicada a la venda de productes de bricolatge, construcció, decoració i jardí ha decidit incorporar el català a la selva web i també l’ha afegit com a opció idiomàtica als caixers d’autocobrament.
Segons dades de Plataforma per la Llengua a les quals ha tingut accés El Món, Leroy Merlin va acumular 15 queixes l’any 2025, totes a Catalunya. Una dotzena de les queixes, la gran majoria, van ser per atenció verbal, per què el personal no entenia el català, i sis d’aquestes situacions es van produir en atenció telefònica, perquè, encara que marquis l’opció de ser atès en català, sempre t’atenen en castellà i no t’entenen. De la resta, dues van ser per atenció escrita i una per retolació. Així ho ha detallat Marc Biosca, responsable tècnic de l’àrea d’Empresa de Plataforma per la Llengua, que subratlla que Leroy Merlin és un exemple “poc habitual” perquè, fins ara, quan s’havien pressionat grans multinacionals era “més fàcil” introduir la llengua en l’etiquetatge o manuals d’ús que en el món digital. “Benvingut sigui perquè té molta visibilitat”, ha remarcat, però creu que les empreses han de fer un pas més en l’àmbit digital.
🛒 @LeroyMerlin_es, una de les grans superfícies de bricolatge i llar presents al país, ja té disponible el web en català. Els caixers d’autocobrament de la cadena, també estan disponibles en llengua catalana. pic.twitter.com/pXA5PDrbqJ— Política Lingüística (@llenguacatalana) April 8, 2026
L’entitat presidida per Òscar Escuder va denunciar l’any passat la multinacional francesa Leroy Merlin per incompliments en les disposicions lingüístiques del Codi de Consum de Catalunya, un organisme que va arxivar una denúncia l’any 2022 per incompliments lingüístics contra la companyia perquè “els fets denunciats passaven a formar part d’ofici de les actuacions inspectores”. Tot i això, l’ONG del català va remarcar que l’incompliment era el mateix que aleshores, perquè la llengua no té presència “ni als lineals, ni a la senyalística, ni a la cartelleria fixa amb preus”. “Leroy Merlin no ens ha fet mai cas”, subratlla Biosca en declaracions a aquest diari, i defineix la multinacional francesa com una de les companyies “rocoses” amb el català. Per tant, “és benvingut qualsevol avenç”.
“Et parlo en català i no em vols atendre?”
Aquesta, però, no és l’única denúncia pública que ha fet l’entitat, que també ha evidenciat la catalanofòbia d’alguns dels treballadors de la cadena. Concretament, una treballadora es va negar a atendre l’any passat un client pel simple fet de voler parlar en català. L’entitat va denunciar els fets per l'”actitud supremacista” de la treballadora. La conversa, difosa per Plataforma per la Llengua el passat mes de juliol, evidencia que la conversa entre client i treballadora no avança perquè ella insisteix que, si no parla castellà, no el pot atendre: “Et parlo en català i no em vols atendre?”. “Què quieres que te diga si no te entiendo?“, li va dir la treballadora, que va apujar el to quan el consumidor li va comunicar que demanaria el full de reclamacions. Ella li va fer saber que no li importava el que posés a la queixa, i el va titllar de xenòfob. “Xenòfob, jo? No. Jo estic parlant el meu idioma i tu m’hauries d’ajudar”, li replica el client.
Un altre cas similar de catalanofòbia en una botiga de la multinacional francesa el va denunciar el lingüista i professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears Gabriel Bibiloni. El passat mes d’octubre, a través del seu compte de la xarxa social X, Bibiloni va explicar que una caixera d’aquesta multinacional francesa el va voler obligar a parlar en castellà, tot i que va deixar clar que ell no havia cedit a les exigències de la treballadora. El cas no va anar a més perquè, segons va afegir ell mateix, davant l’actitud de la treballadora de no voler atendre’l “si no li parlava en castellà”, va optar per canviar de caixa per no fer esperar altres clients.
Leroy Merlin, una de les tres pitjors grans superfícies amb la llengua
En general, les grans superfícies acostumen a ser un mal negoci per a la llengua catalana. Però, segons un estudi de Plataforma per la Llengua, Leroy Merlin és una de les pitjors. La multinacional francesa és, juntament amb El Corte Inglés i Bricomart, de les superfícies amb les pitjors puntuacions en relació amb l’ús del català amb els consumidors, i és el tercer per la cua, amb un 1,42 sobre 4. L’empresa multinacional té una nota molt baixa tant en l’atenció oral com en l’escrita i la digital, i també suspèn en la valoració general. A més, tampoc no etiqueta els productes en català ni inclou la llengua en el web, tot i que l’ONG del català hi ha contactat més d’una vegada per exigir-l’hi. L’estudi de l’ONG del català també desglossa les valoracions dels usuaris sobre l’atenció lingüística d’aquestes superfícies en funció del territori on se situen els establiments concrets. Leroy Merlin suspèn arreu dels Països Catalans, i remarca que la majoria de les queixes que recull en l’àmbit de grans superfícies són per la “incapacitat dels establiments per garantir l’atenció dels consumidors que s’expressen en català”.