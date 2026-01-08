L’Hospital QuirónSalud del Vallès s’ha disculpat amb Begoña C., la pacient que el passat mes de desembre va denunciar un cas de vulneració dels seus drets lingüístics quan va anar a fer una prova d’esforç en aquest centre de la xarxa sanitària que aquesta companyia privada té a Catalunya. Una actuació diferent de la que es va viure amb casos com el de l’Hospital Universitari Dexeus i al Sagrat Cor, ambdós a Barcelona, on cap dels dos centres va voler valorar la situació, i molt menys disculpar-se.
L’afectada va denunciar aleshores a través de les xarxes socials que una recepcionista li va dir que li parlés en castellà perquè no entenia el català perquè, tot i que posteriorment es va adonar que l’entenia perfectament i va posar una que. La víctima, a més, va haver de fer front a una situació molt crispada i als retrets d’altres persones que li van recriminar la seva actitud amb la treballadora del centre per “la merda de català”. A més, el passat 16 de desembre va traslladar els fets al Servei d’Atenció del Pacient, i l’hospital, en la resposta a la qual ha tingut accés El Món, li va contestar el passat 30 de desembre i es va disculpar per la situació que va haver de viure la pacient.
“Lamentem les molèsties ocasionades”, manifesta la direcció del centre hospitalari, que li comunica que el centre disposa “d’una política de drets lingüístics i d’atenció al pacient que promou la comunicació en l’idioma de preferència del pacient”. En la resposta, l’Hospital QuirónSalud del Vallès explica a l’afectada que la recepcionista “s’ha incorporat recentment procedent d’una altra comunitat autònoma”. En aquest sentit, el centre afegeix que la treballadora del centre “ja ha iniciat el seu procés d’inscripció en les pròximes convocatòries de formació de català que tenim instaurat al centre fa temps”.
Per a l’hospital és “fonamentat” respectar els drets lingüístics dels seus pacients
També trasllada a la pacient que són conscients de la “importància” del respecte i atenció als seus pacients. Així, li traslladen que per a ells és “fonamental” respectar els drets lingüístics dels pacients en ser atesos en l’idioma que escullin. “No dubti de la nostra col·laboració en aquest àmbit de protecció dels drets lingüístics del pacient per part del nostre centre”, afirma la direcció.
Una resposta diferent de l’oferta fins ara
Aquesta resposta de l’Hospital QuirónSalud del Vallès és diferent de la que van oferir en el seu moment la Dexeus o el Sagrat Cor per casos similars. En el cas de la Dexeus, el departament de comunicació es va negar a donar explicacions sobre els insults que un metge va deixar per escrit en l’informe mèdic de l’Anna, que va acudir al centre de QuirónSalud per un episodi d’amnèsia. Fonts del Sagrat Cor, per la seva banda, van evitar donar explicacions a El Món després de conèixer el cas d’una dona centenària que va patir una discriminació lingüística. Durant l’assistència mèdica, segons va relatar el seu fill, la seva mare i la seva germana van ser víctimes de discriminació lingüística per part de la doctora que les va atendre, que després de dirigir-se a ella en català els va etzibar el ja clàssic “¡Hábleme en español!”